צה״ל מאשר שורת צעדים לחיזוק הכוננויות והכשירויות, פותח בתהליך תחקור רחב של המלחמה ומתכונן לשינויים בהיקפי המילואים ובמתכונת השירות, תוך המשך פעולה במצב מלחמה ובחינה של מעבר למצב חירום

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, אישר סדרת הנחיות רחבה לחיזוק היסודות בצה״ל ולהטמעת הלקחים שעלו מהלחימה בשנתיים האחרונות ומתחקירי אירועי 7 באוקטובר. ההנחיות אושרו לאחר שצה״ל השלים את הליך התחקור העצמי של האירועים, וכעת נכנס הארגון לשלב היישום וההטמעה המערכתית, במקביל להמשך הלחימה בכלל הגזרות.

על פי ההודעה, ההנחיות כוללות התאמות במגוון תחומים ובהם כשירויות, כוננויות, אימונים והכשרות, בטיחות וביטחון, תכנון מבצעי מותאם, כוח אדם וטיפול בפרט. מטרת המהלך היא חיזוק היסודות המבצעיים של הצבא, התארגנות מחדש ועיבוד הלחימה, לצד יישום לקחי התחקירים שבוצעו.

בצה״ל מדגישים כי גם בשלב זה הצבא פועל במתכונת מלחמה. בהודעה רשמית נמסר: ״אנחנו נמצאים עדיין במלחמה ולפי קווים אלו אנחנו פועלים. בקרוב נחליט אם נעבור למצב חירום״.

במערכת הביטחון מתקיימים בימים האחרונים סיכומים נרחבים על יישום תחקירי 7 באוקטובר ועל התנהלות הצבא מאז ה-8 באוקטובר ועד ליום הפסקת האש עם חמאס ברצועת עזה. גורמים בצבא ציינו כי: ״גם כעת אנחנו נמצאים במצב מלחמה ולפי קווים אלו ונתונים אלו פועלים הכוחות בשטח״, דבר הבא לידי ביטוי בהיקף ימי המילואים, בפריסת האוגדות ובסדרי הכוחות השונים.

במקביל, בצה״ל בוחנים אפשרות לעבור, בתוך פרק זמן סביר ובכפוף לתנאים בשטח, למצב חירום. לפי גורמים צבאיים: ״מעבר למצב חירום יאפשר פיזור אחר של הכוחות, אך לא ישנה מהותית את התנהלות הצבא״.

כחלק מההיערכות קדימה, בצה״ל פועלים על פי הנחת העבודה של הדרג המדיני שלפיה בשנת 2026 ישרתו כ-40 אלף לוחמי מילואים, במקום כ-60 אלף עד כה. בצבא מציינים כי: ״הנחת העבודה היא שבשנת 2026 ישרתו כ־40 אלף לוחמי מילואים במקום 60 אלף, דבר שיקשה על הלוחמים לאחר תקופה ממושכת של שירות״.

עוד נבחן שינוי במתכונת השירות של לוחמים וחיילים, כך שבמקום מודל של שבוע שירות ושבוע חופשה, תונהג מתכונת של עשרה ימי שירות ולאחריהם ארבעה ימי חופשה, בהתאם לגזרה ולתנאים המבצעיים. בצה״ל מסרו כי: ״הכוונה היא לשנות את ההסדרים כך שלוחמים ישרתו עשרה ימים ולאחריהם ארבעה ימי חופשה, בהתאם לתנאים ולמקומות השונים בכל גזרה״.

במסגרת חיזוק היסודות אושרו גם צעדים אופרטיביים נוספים. בתחום הכוננויות תבוצע התאמה והגדלה של סדר הכוחות הכונן בכל גזרה, ויוגדרו ״קווים אדומים״ בהיבטי סד״כ ומשאבים. בנוסף ייקבע סטנדרט כוננות במפקדות, הכולל איוש קצינים בדרגת אל״ם ומעלה בכל עת. בתחום החוסן והלכידות יושם דגש על ליווי הפצועים והמשפחות השכולות, שיפור תנאי השירות ומיקוד בפרט.

בתחום ההכשרות נקבע כי הפעלה מבצעית של כוחות המצויים בהכשרה תתבצע רק באישור הרמטכ״ל ובמקרים חריגים. בתחום האימונים יגובשו תוכניות אימון ייעודיות לכוחות הסדיר והמילואים, לרבות חזרה לבחני כשירות, אליפויות צה״ל והשתלמויות למפקדים. במקביל תיושם תוכנית להעלאת כשירות אמצעי הלחימה והכלים לאחר שימוש ממושך, ויוגברו תהליכי הבטיחות, הביקורות והמודעות לביטחון אישי.

בצה״ל נמסר כי בתקופה הקרובה יחל גם תהליך תחקור המלחמה בראייה רחבה ומעמיקה, הליך שצפוי להימשך לאורך השנה הקרובה. בתהליך ישתתפו מפקדים רלוונטיים לצד צוותי בקרה ואינטגרציה, והוא יובל על ידי חטיבת תורת ההדרכה באגף המבצעים ויסוכם בסופו על ידי הרמטכ״ל. התחקור יכלול תחקירי קרבות בראי מטכ״לי בגזרות פיקוד הדרום, הצפון והמרכז, תחקיר על המערכה במבט כולל, תחקירים על ההשתנות הנדרשת למלחמה הבאה וכן תחקירים פנימיים של גופים שונים בצבא.

במהלך היום התקיים כנס רחב בראשות הרמטכ״ל, שבו הוצגו לקצינים הבכירים תחקירי הצבא ותוכניות העבודה לשנה הקרובה.