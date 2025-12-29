יאיר נתניהו תובע דיבה: ביממה האחרונה מופצת ברשתות החברתיות תמונת AI מזויפת, בה כביכול נראה יאיר נתניהו בפגישה עם נסיך קטארי – זה פייק

יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה נתניהו, כתב היום (שני) כי ביממה האחרונה מופצת ברשתות החברתיות תמונת AI מזויפת, בה כביכול הוא נצפה בפגישה עם נסיך קטארי.

בדבריו הוא מכחיש זאת לחלוטין: ״מדובר בתמונת AI מזויפת. אין ולא הייתה כל פגישה כזו. יאיר נתניהו מעולם לא פגש אף אזרח קטארי, על אחת כמה וכמה נסיך קטארי.

זה לא “פייק” תמים, אלא עליית מדרגה קיצונית במפלס ההסתה ותעשיית עלילות הדם המתמשכת נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומשפחתו.

בניגוד לרושם השקרי שמנסים לייצר, יאיר נתניהו הוא מהמבקרים החריפים והבולטים ביותר של קטאר וראשיה״.

עוד הוא כתב: ״לאורך השנים, וביתר שאת מאז פרוץ המלחמה, הוא תוקף את קטאר ואת ראשיה, כולל באופן אישי את האמיר ואמו שייחה מוזה, בהרצאות פומביות בארצות הברית, בראיונות תקשורתיים ובפוסטים ברשתות החברתיות״.

עוד הוא הביא דוגמאות: לדוגמא , ב17.4.24 צייץ ברק רביד: יאיר נתניהו השתלח בקטאר ברגע קריטי במו״מ על עסקת חטופים: "הם מממני הטרור הגדולים בעולם – אחרי איראן" .

לאחר מכן הוסיף רביד – דיפלומט קטארי בכיר אמר לי כי דבריו של יאיר נתניהו בהרצאה במיאמי היו ״שקרים ושטויות חסרות אחריות״.

גם ראש הממשלה נתניהו עצמו תקף את קטאר מתחילת המלחמה, תדרך נגדה ודיבר נגדה באופן עקבי. זאת בעוד שתקשורת השמאל ובכירי הדיפ-סטייט במערכת הביטחון פעלו הפוך לחלוטין: תדרכו בעד קטאר, הגנו עליה, ואף ביקרו את ראש הממשלה בטענה כוזבת שהתבטאויות שלו נגד קטאר “מסכנות את החטופים”.

מהרגע הראשון של המלחמה, התגייסו בכירי הדיפ סטייט במערכת הביטחון ותקשורת השמאל לקמפיין מביש ואגרסיבי שדורש מנתניהו ומישראל להכנע לתכתיבים של קטאר, ולחתום על הסכם כניעה מול חמאס, כביכול בשם הדאגה לחטופים. הסכם כזה היה משאיר את סינוואר בשלטון בעזה, את נסראללה בלבנון ואת הגרעין האיראני ללא פגע.

לסיום כתב נתניהו הצעיר: ״ראש הממשלה נתניהו לא נרתע, ובסופו של דבר אף הורה לתקוף צבאית בקטאר.

כרגיל, השמאל משליך על יריביו בימין את חטאיו שלו עצמו.

אותם גורמים שמפיצים היום את התמונות המזויפות, הם אותם בכירי שמאל, גנרלים לשעבר וגורמי מערכת שמקיימים במשך שנים יחסים קרובים עם קטאר, ופועלים עמה בשיתוף פעולה הדוק מתוך מטרה משותפת אחת- הפלת ראש הממשלה נתניהו ושלטון הימין.

יאיר נתניהו כבר הגיש תביעות דיבה ולשון הרע נגד מספר מפרסמים שהעלו את התמונה המזויפת, ובכוונתו להמשיך ולנקוט צעדים משפטיים נגד כל מי שיפיץ את התמונת המזויפת או יהיה שותף להפצת השקר״.