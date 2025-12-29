התחקיר המבצעי הוצג לרמטכ״ל, שקבע כי מדובר בכישלון מבצעי חמור והורה על נזיפה פיקודית, הדחה משירות מילואים וסיום שירותו של אלוף-משנה (מיל') יואב ירום בצה״ל

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, זימן אתמול (ראשון) את אלוף-משנה (מיל') יואב ירום לשיחה, בעקבות אירוע נפילתם של סמל גור קהתי ז״ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך (ז׳אבו) ארליך ז״ל בלבנון.

הזימון התקיים לאחר החלטת הפרקליט הצבאי הראשי לסגור את תיק החקירה הפלילי בעניינו של אלוף-משנה (מיל') ירום, ולצד המלצתו לנקיטת צעדים פיקודיים. בימים האחרונים הוצג לרמטכ״ל התחקיר המבצעי של האירוע.

לאחר בחינת הממצאים, קיבל הרמטכ״ל את התחקיר והחליט על הצעדים הבאים, נזיפה פיקודית חמורה לאלוף-משנה (מיל') יואב ירום, הדחתו משירות מילואים וסיום שירותו בצה״ל.

בלשכת הרמטכ״ל ציינו כי מדובר באירוע קשה ובכישלון מבצעי חמור, שהסתיים בתוצאות טראגיות. על פי התחקיר, בהתנהלותו של אלוף-משנה (מיל') ירום נפלו פגמים חמורים, הן בשלב ההיערכות לפעילות והן במהלכה, ובכלל זה הכנסת אזרח לשטח לחימה ללא האישורים הנדרשים וללא היערכות מבצעית מתאימה.

עוד צוין כי חלק מהליקויים שעלו בתחקיר מצביעים גם על פערים תרבותיים ומבצעיים רחבים יותר בצה״ל, וכי יש צורך בטיפול מערכתי בסוגיות אלו.