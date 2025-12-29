דו"צ בערבית הגיב להודאה של חמאס על חיסולו של אבו עוביידה: ארגון הטרור השקרני חמאס הכיר בהכרזה הישראלית על חיסולו של הפושע האתאיסט"

דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדרעי הגיב היום (שני) לפני זמן קצר להודאה של חמאס על חיסולו של אבו עוביידה: " לבסוף, ארגון הטרור השקרני חמאס הכיר בהכרזה הישראלית על חיסולו של הפושע האתאיסט אבו קאדיבה".

#الملثم أصبح خبر كان والان باعتراف حماس المجرمة…

#ابو_كذيبة يلتحق بثلة الارهابيين الذين شوهوا الانسانية باعمالهم الارهابية الشيطانية. إصبع ابو كذيبة الذي اعتاد ان يهدد ويتوعد قطع. قدراتنا أقوى مما يتخيل البعض

اينما اختبأ الارهاب فنحن نرصده تحت سابع ارض

وما النصر سوى حليفنا ..… pic.twitter.com/AscHmmIpMq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2025

לאחר מכן הוא הוסיף: "הוא עכשיו היסטוריה, ועכשיו, בהודאת חמאס הפושע.. הוא מצטרף לשורות הטרוריסטים שעיוותו את האנושות במעשי הטרור השטניים שלהם. אצבעו של אבו קאדיבה, שנהג לאיים ולהבטיח הבטחות, נקטעה. יכולותינו חזקות יותר ממה שחלק מדמיינים. בכל מקום שבו מסתתר טרור, אנו עוקבים אחריו עמוק מתחת לאדמה, והניצחון הוא שלנו בלבד".

מוקדם יותר ארגון הטרור חמאס הודה בהודעה רשמית כי דובר הארגון אבו עוביידה חוסל ומציגה בסרטון של 22 דקות את הדובר החדש. ארגון הטרור הודיע על מותו יחד עם מותם של חמישה מחבלים בכירים נוספים ביניהם מוחמד סינואר אחיו של מנהיג חמאס שחוסל יחיא סינואר.

אבו עוביידה, או בשמו האמיתי חודייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות, שימש כדובר הזרוע הצבאית של חמאס משנת 2005, והפך לאחת הדמויות המפורסמות והמזוהות ביותר של ארגון הטרור – כשבמשך שנים נהג להופיע בהצהרות כשהוא עטוף בכאפייה שהפכה לסימן ההיכר שלו. ב-7 באוקטובר 2023 אבו עוביידה היה זה שהודיע לציבור הפלסטיני על תחילת "מבצע מבול אל-אקצא" – השם של חמאס לטבח הקטלני ביישובי עוטף עזה.