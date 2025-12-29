על רקע נתוני העזיבה והביקורת על שיקום הצפון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מודה בקשיים, מצביע על פערים מול הדרום ומדגיש את האתגר הכלכלי והדמוגרפי, בעיקר בקריית שמונה

לפני מספר שבועות פורסם סקר של חברת דיירקט פולס, שלפיו 83 אחוזים מהצעירים בצפון ו־64 אחוזים מהאוכלוסייה הכללית באזור שוקלים לעזוב את האזור, בין היתר בשל המצב הביטחוני. במקביל, השר זאב אלקין העניק לממשלה ציון 6 על אופן הטיפול בשיקום הצפון.

הנושא עלה היום (שני) בישיבת הסיעה, כאשר שאלנו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כיצד בכוונתו לפעול להשארת התושבים בצפון, נוכח העובדה שמנהלת תקומה פועלת תחת אחריות משרד האוצר.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: נחום פרי

בתשובתו אמר סמוטריץ’ כי החזרה לשגרה בדרום הייתה מהירה ומוצלחת יותר, בעוד שבצפון התהליך היה מורכב וארוך יותר, בין היתר בשל הריחוק והמשך הפגיעה בשגרה לאורך זמן. לדבריו, יש יישובים שבהם נרשמה חזרה משמעותית, בהם שלומי ורבים מהקיבוצים, אך בקריית שמונה, כך ציין, האתגר גדול במיוחד.

עוד באותו נושא לראשונה מאז ההתנתקות: הצעד התקדימי של צה"ל בשומרון 07:44 | שמחה רז 0 0 😀 👏

שר האוצר התייחס גם לקושי הכלכלי בעיר ואמר כי עסקים מתקשים להיפתח בשל היעדר קהל ותושבים, מצב שמקשה על הנעת תהליך השיקום. לדבריו, נדרש מהלך שייתן דחיפה ראשונית לפעילות הכלכלית, במטרה לאפשר את חזרת התושבים ולחזק את העיר גם באמצעות גורמים נוספים.

סמוטריץ’ הוסיף כי הממשלה תפעל לגיבוי ראש העיר ולקידום מהלכים נוספים, וציין כי בכוונתו להגיע לקריית שמונה יחד עם שרי החינוך והדתות לצורך קידום צעדים בתחומי החינוך, הקהילה והכלכלה.