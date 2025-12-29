חסימות כבישים נרחבים ברחבי הארץ בעקבות מזג האוויר הסוער. גם על יו"ש לא דילגה הסופה. בבנימין והר חברון הודיעו על חסימת כבישים. הרשימה המלאה:

חסימות כבישים נרחבים ברחבי הארץ בעקבות מזג האוויר הסוער. גם על יו"ש לא דילגה הסופה. בבנימין והר חברון הודיעו היום (שני) לפני זמן קצר על חסימת כבישים בעקבות ההפצות.

עוד באותו נושא הצפות קשות בעקבות מזג האוויר: תיעוד דרמטי מחילוץ משפחה בדרום 07:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הרשימה המלאה:

הר חברון: בעקבות הצפות בכביש ישנם מספר מוקדים בהר חברון שהוצפו ושם ישנם חסימות והכוונת משטרה:

* מצומת מחצבות עתניאל לעתניאל, ניתן לעבור לסירוגין. הכביש המוביל לסנסנה והכניסה לסנסנה חסומה. בין מצפה יאיר לאביגיל- ישנם הצפות ללא חסימה. ⁠נגוהות- הכביש לכרם אליקים חסום.

בבנימין הודיעו כי היישוב נעלה פתח לנהגים התקועים בדרך מתחם שבו יוכלו לשתות משקה חם ולנוח – במזכירות היישוב.

הכבישים שבהם יש שיבושים כרגע: כביש 463 בין צומת הדואר לנעלה חסום לתנועה. כביש 450 בין נוה צוף לנחליאל: ישנה הפרעה לתנועה. כביש 455 – חסום מנריה עד צומת הדואר בעקבות עץ שקרס. כביש הכרם בין צומת הדואר לכרם רעים חסום לתנועה. כביש הגישה לכרם רעים: נפתח לתנועה.