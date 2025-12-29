תחקיר עיתונאי בארה״ב חשף רשת הונאה רחבת היקף במינסוטה, במסגרתה הוקמו גני ילדים פיקטיביים בקהילה הסומלית, ונשדדו כספי מיסים בהיקפים של מיליארדי דולרים

עיתונאי רשת אמריקאי ביצע תחקיר אל תוך רשתות ענק של גני ילדים, שהוקמו על ידי הקהילה המוסלמית הגדולה בארה"ב, הקהילה הסומלית במינסוטה. התחקיר, שמעורר כעת סערה אדירה, חשף תרמית עצומת ממדים של מיליארדי דולרים שנשדדו מקופת משלמי המיסים.

בדיקה עצמאית של מבנים שהוצגו כמרכזי טיפוח או גני ילדים הראתה פעמים רבות כי הם אינם עובדים בפועל, ללא ילדים, ללא צוות מוסמך, ולעיתים עם שלטים שגויים. במרבית המקרים הנוכחים במבנה הוכו בהלם מהגעתו של מישהו למקום, וסירבו לאפשר כניסה.

רשויות אכיפה פדרליות חושדים כי יותר מ־14 תכניות מימון שונות במדינת מינסוטה, כולל תכניות לדיור, טיפולי אוטיזם, תזונה לילדים ושירותי רווחה נוספים, עשויים כולם להיות מושפעים מהונאות נרחבות.

לפי הערכות ראשוניות של ה-FBI, ייתכן כי נגנבו במרמה עשרות מיליארדי דולרים מכספי משלם המסים במהלך השנים האחרונות.

ה־FBI החמיר את חקירתו ונשלחו כוחות נוספים למינסוטה לאחר פרסום תיעודים וראיות חדשות, וכתבי אישום הוגשו בעשרות מקרים. חלק מהחשודים כבר הורשעו, ואחרים עומדים בפני משפטים נוספים.

רוב האנשים שהועמדו לדין בחקירות אלו הם ממוצא סומלי־אמריקאי, מה שהוביל לדיון ציבורי סוער סביב היחס לקהילות מהגרים, האופן שבו מיסים מנוהלים ומערכת הבקרה של כספי המדינה.