ארגון הטרור חמאס הודה בהודעה רשמית כי דובר הארגון אבו עובדייה חוסל והציג בסרטון באורך של 22 דקות את הדובר החדש

ארגון הטרור חמאס הודה היום (שני) בהודעה רשמית כי דובר הארגון אבו עוביידה חוסל ומציגה בסרטון של 22 דקות את הדובר החדש. ארגון הטרור הודיע על מותו יחד עם מותם של חמישה מחבלים בכירים נוספים ביניהם מוחמד סינואר אחיו של מנהיג חמאס שחוסל יחיא סינואר.

שאר המחבלים שחוסלו הם מוחמד שבאנה, ראאד סעד ואבו עומר אלסורי. כזכור לפני חמישה חודשים דובר חמאס, אבו עוביידה, חוסל בתקיפה ממוקדת שביצע צה"ל בעזה. התקיפה בוצעה בשיתוף פעולה בין צה"ל לשב"כ, לאחר שאותר מיקומו המדויק של בכיר חמאס, שנחשב לדמות מרכזית במערך ההסברה והלוחמה הפסיכולוגית של הארגון.

אבו עוביידה, או בשמו האמיתי חודייפה סמיר עבדאללה אל-כחלות, שימש כדובר הזרוע הצבאית של חמאס משנת 2005, והפך לאחת הדמויות המפורסמות והמזוהות ביותר של ארגון הטרור – כשבמשך שנים נהג להופיע בהצהרות כשהוא עטוף בכאפייה שהפכה לסימן ההיכר שלו. ב-7 באוקטובר 2023 אבו עוביידה היה זה שהודיע לציבור הפלסטיני על תחילת "מבצע מבול אל-אקצא" – השם של חמאס לטבח הקטלני ביישובי עוטף עזה.