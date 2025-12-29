טהראן מתדרדרת לאלימות קשה ואנרכיה, התנגשויות ברחובות בין כוחות המשטר לבין מפגינים, בגל ההפגנות הקשה ביותר שידעה איראן בשנים האחרונות

לאורך השעות האחרונות, הרחובות באיראן פרצו בכאוס. הפגנות מקומיות בעקבות המשבר הכלכלי שמכה במדינה התפתחו במהלך הלילה למחאות קשות בעשרות ערים, כולל בבירה טהראן. התנגשויות קשות בין כוחות המשטר למפגינים. על פי דיווחים עשרות נפצעו מירי לעבר הפגנות, בעוד המפגינים זורקים אבנים ובקבוקי זכוכית לעבר המשטרה וכוחות הסדר הציבורי של המשטר.

הפגנה המונית וזריקת אבנים כנגד כוחות המשטר, ללא קרדיט.

ההפגנות החלו עם מחאה עממית של איגוד הסוחרים של טהראן, שסגרו את שערי החנויות והשווקים מוקדם מהרגיל במספר שעות, ויצאו להפגין כנגד המשבר הכלכלי. אלפים רבים של סוחרים, אנשי ייבוא ומשפחותיהם יצאו להפגין כנגד השלטון בעקבות המשבר הכלכלי. הטריגר הראשוני לגל ההפגנות הנוכחי היה שבירת שיא שלילי היסטורי, הריאל האיראני הגיע לתחתית חדשה, כאשר דולר אמריקאי בודד הגיע לשווי של מעל ל-42 אלף ריאל.

הפגנת הסוחרים בטהראן, ללא קרדיט.

הסוחרים יצאו לרחובות, תחת הסיסמה "אין פחד, כולנו יחד, כנגד השלטון" וקראו להשבתת המסחר והתנועה בעיר הבירה, עד שעות הבוקר הצטרפו לסוחרים קבוצות נוספות. סטודנטים, מורים, נהגים ואפילו מנהיגים דתיים מקומיים.

ההפגנות התרחבו והתדרדרו, וכעת מדווחים על התנגשויות קשות בין השלטונות לבין המפגינים, בתיעודים שנחשפו ניתן לראות אירועים של תקיפת רכבי משטרה, השלכת אבנים ובקבוקי זכוכית ומתוארים מקרים של ירי על ידי המשטר לעבר מפגינים, וארגונים מדווחים על עשרות פצועים.

תקיפת רכב משטרה בטהראן, ללא קרדיט.

רבים מצביעים על הדמיון בין תחילת הפגנות אלה לתחילת נפילתו של שלטון השאה האיראני, אשר גם הוא נפל בהפגנות שהתחילו כמקומיות על ידי סוחרים וארגוני עובדים מקומיים, אך זו איננה הפעם הראשונה שמשטר האייתולות עומד בפני הפגנות קשות נגד שלטונו, ומעולם לא בחל בשימוש בכוח קטלני ומוחץ כנגד אזרחיו.