יום וחצי אחרי שנתניהו עלה על מטוס כנף ציון לארה"ב, לשכת ראש הממשלה מפרסמת תיעוד ראשון שלו – מפגש עם הוריו של החלל החטוף האחרון רן גויאלי

לשכת ראש הממשלה מפרסמת כעת תיעוד ראשון של ראש הממשלה בנימין נתניהו מארה"ב.

נתניהו עלה אתמול למטוס 'כנף ציון' ובאופן חריג, לא נשלח תיעוד לא מהעלייה למטוס ולא ממהלך הטיסה או הנחיתה, כפי שנעשה עד כה בטיסותיו של ראש הממשלה.

כעת, לאחר שנחת בפלורידה, מפרסמת לשכת ראש הממשלה תיעוד של נתניהו ורעייתו שרה שנפגשו בפלורידה עם טלי ואיציג גויאלי, הוריו של החלל החטוף האחרון רס״ר רן גואילי הי"ד.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נתניהו וגויאלי. (צילום: עומר מירון, לע"ם)

לשכת ראש הממשלה מסרה: "במהלך הפגישה המרגשת, רעיית ראש הממשלה חיזקה את הוריו של רן ז״ל, וראש הממשלה נתניהו אמר כי נעשים כל המאמצים להשיב את בנם, גיבור החיל, לקבר ישראל".

עוד באותו נושא דיווח: ישראל "חטפה" פעיל גא"פ שקשור להחזקה ברן גויאלי 18:11 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נתניהו טס אתמול למיאמי, לאחוזתו הפרטית של הנשיא טראמפ, השוהה כעת בחופשה לרגל החגים הנוצריים. נתניהו וטראמפ יפגשו הערב בשעה 20:00 (זמן המהדורות) לדון על עתיד הפסקת האש בעזה, שיקום איראן וחיזבאללה ונושאים מדיניים נוספים.