מערך הסייבר הלאומי מתריע כי בשעה האחרונה (שני בצהריים) מתקבלות אצל אזרחים הודעות SMS באנגלית מגורם לא מזוהה.
על פי מערך הסייבר מדובר בניסיון יצירת קשר עוין והטעיה, ככל הנראה איראני. חשוב להבהיר: אין מדובר בפריצה למכשיר או לחשבון, אלא בהודעה שנשלחה באופן רחב, בדומה לספאם.
מה עושים אם קיבלתם את ההודעה? מתעלמים – לא מגיבים ולא יוצרים קשר. חוסמים את השולח ומסמנים כספאם, ולא מעבירים את ההודעה הלאה.
הנושא מוכר למערך הסייבר הלאומי ומטופל, במערך הסייבר מציינים כי בכל חשש נוסף ניתן לפנות למוקד 119.
