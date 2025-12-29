לאחר פרסומים סותרים בימים האחרונים, לפיד מבהיר כי השב״כ מחויב לחקור את פרשת קטרגייט, אך ראש השב״כ עצמו אינו יכול לנהל את החקירה בשל ניגוד עניינים

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (שני) בישיבת סיעתו לדברים הסותרים לכאורה שפרסם בימים האחרונים בנוגע למעורבות ראש השב"כ בפרשת חקירת לשכת ראש הממשלה בפרשת קטרגייט, והבהיר את עמדתו מענה לשאלת כתבנו.

לדברי לפיד, אין סתירה בין האמירות. הוא ציין כי עמדתו היא שהשב״כ כארגון חייב לחקור את הפרשה, אך ראש השב״כ עצמו אינו יכול לעמוד בראש החקירה או להוביל אותה באופן אישי.

לפיד הסביר כי לאחר התפטרות סגן ראש השב"כ, שהיה אחראי על החקירה, נוצר מצב המחייב מינוי גורם אחר בתוך הארגון שינהל את החקירה. לדבריו, לא ייתכן מצב שבו השב״כ אינו חוקר כלל את הפרשה, אך מנגד, קיימת מניעה שראש השב״כ עצמו יוביל את המהלך.

צילום: נחום פרי

בתשובתו לשאלה מי לדעתו צריך לחקור אמר לפיד: "השב"כ צריך לחקור, לא ראש השב״כ״ והסביר כי המניעה נובעת מקביעות משפטיות: "בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה קבעו שהוא נמצא בניגוד עניינים ולא יכול לעסוק בכך".

לפיד הוסיף כי מאחר שראש השב״כ מונה לאחרונה, ובשל קשר עקיף לחלקים מהפרשה הנחקרת, הוא אינו יכול לשמש כמי שמנהל את החקירה בפועל. ״הוא לא יכול להיות זה שחוקר״, אמר .