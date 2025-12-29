מזג האוויר הסוער: קו מתח נמוך בבית זית נקרע היום (שני) בעקבות רוחות סוערות. כדי למנוע סכנה בטיחותית, החשמל לקו הופסק באופן יזום.
מחברת החשמל נמסר כי צוותי החברה נמצאים במקום ופועלים לטיפול בתקלה ולהשבת האספקה בהקדם האפשרי.
"חברת החשמל שבה ומזכירה כי חוטי חשמל קרועים על הקרקע מהווים סכנה חמורה. יש להתרחק מהמקום ולהודיע מיד למוקד 103" נאמר. "צוותי חברת החשמל נערכו מראש למזג האוויר הסוער, פרוסים בכל הארץ על מנת לטפל במפגעים ולהשיב את אספקת החשמל בהקדם ללקוחות".
מוקדם יותר היום דווח כי עץ קרס על רכב שנסע ברחוב העצמאות בהרצליה, כשחובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו לנהג הרכב בדיקות רפואיות. חובש בכיר במד"א ניר קיסר סיפר כי "הגענו למקום וראינו את הרכב במרכז הכביש ואת העץ על הרכב. נהג הרכב התהלך בסמוך וסיפר לנו שבמהלך נסיעה העץ קרס על הרכב. האירוע נגמר בנס ונהג הרכב לא נפצע ולא נזקק לטיפול ופינוי".
