בישיבת הסיעה של "יש עתיד" הודיע ראש האופוזיציה כי היא תעתור מחר לבג"ץ נגד גניבה של יותר ממיליארד שקל, שלדבריהם הועברו למוסדות חרדים בניגוד לחוק. "הם יוצרים פה עוד דור של צעירים שלא משרתים בצבא ולא עובדים, שהילדים שלנו יצטרכו לממן אותם"

ברקע הפגנות החרדים נגד חוק הגיוס, והמחאה המתמשכת של תלמידי הישיבות, הודיע ראש האופוזיציה יאיר לפיד כי "יש עתיד" תעתור לבג"ץ נגד מוסדות חרדים.

בישיבת הסיעה אמר לפיד כי "הכסף הזה מועבר למוסדות חרדים בניגוד לחוק, בהליך לא תקין, תוך נסיון להעלים אותו מעיני הציבור. הסכום הזה כולל 426 מיליון שקלים לחינוך העצמאי של יהדות התורה, בלי שום פיקוח. 360 מיליון שקלים למעיין החינוך התורני של ש"ס, בלי שום פיקוח. 136 מיליון שקלים למוסדות חינוך "מוכר שאינו רשמי", מתוכם 75 מיליון שקלים כספים קואליציוניים, כמובן בלי שום פיקוח".

לפיד פירט על הסכומים וטען כי מיליארד השקלים מועברים כולם לחרדים: "הסכום הזה כולל, בסעיפים נפרדים, שנועדו להסתיר אותם, עוד 151 מיליון שקלים למוסדות הפטור, 40.2 מיליון שקל תמיכה במוסדות תורניים, 11 מיליון שקלים לחינוך העצמאי. עוד סעיף של 6 מיליון שקלים למעיין החינוך התורני, עוד לא הצלחנו לברר למה הוא בנפרד. עוד 12.8 מיליון שקלים למוסדות תורניים עלומים. שוב, בלי שום פיקוח. יש עוד סעיפים קטנים יותר, אבל זה העיקר. במצטבר יותר ממיליארד שקל, מחוץ לתקציב המדינה, שנגנבים מאנשים עובדים, משרתים, משלמי המיסים, מעמד הביניים הישראלי – ומועברים באישון לילה לאנשים שלא משרתים, לא עובדים ולא משלמים מיסים".

לפיד הדגיש גם כי הכסף עובר לאוכלוסייה שלא משרתת בצבא ולא משלמת מיסים: "הכסף הזה מצטרף לסכום הבלתי נתפס של 60 מיליארד שקל שמדינת ישראל משלמת כל שנה למימון ההשתמטות החרדית. דווקא בשנתיים של מלחמה, כשאנשים עושים 200 ו-300 ימי מילואים, מימון ההשתמטות נמצא בשיא של כל הזמנים. בזמן הזה, הילדים שלנו לומדים בכיתות גדולות מדי עם מורים שמרוויחים מעט מדי. הפצועים שלנו נמצאים בבתי חולים שקורסים תחת העומס. הכבישים שלנו פקוקים, יוקר המחיה שובר משפחות, הבטחון האישי נמצא בשפל של כל הזמנים והממשלה מעלה ארנונה ומיסים".

לפיד הסביר כי "העתירה הזו תוגש כי נמאס לנו. נמאס לנו לממן ממשלה מושחתת, רקובה, בזבזנית, שלא סופרת את אזרחי המדינה ממטר. נמאס לנו מזה שכל פעם שיש להם בעיה בקואליציה, הפתרון שלהם הוא לשחד אחד את השני בכסף שלנו. נמאס לנו לשלם מיסים ולא לקבל בתמורה שום דבר. מה שאולי הכי נורא, הכסף שהם גוזלים מאתנו היום, משמש כדי להרוס את העתיד של הילדים שלנו. הם יוצרים פה עוד דור – הרבה יותר גדול, עם הרבה יותר אנשים – של צעירים שלא משרתים בצבא ולא עובדים, שהילדים שלנו יצטרכו לממן אותם".

לסיום אמר ראש האופוזיציה: "את זה אנחנו נחושים לעצור. העתירה לבית המשפט תוגש מחר, אנחנו נעשה הכל כדי לעצור את הטירוף הזה, אבל מה שהכי חשוב: בממשלה הבאה אנחנו ניקח מהם את הכסף הזה, בלי למצמץ, בלי לעשות חשבון, ונעביר אותו לחינוך הממלכתי, לבריאות, לפקקים, ולחיזוק הבטחון האישי של כל אזרחי ישראל".