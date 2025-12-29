סוף לסאגה: נחמיה אפשטיין, אחיו של העיתונאי ידידיה אפשטיין, שוחרר מכלא גרמני אחרי 136 ימים על רקע חשד בהברחת גת. הכתב הצעיר נלחם עבור אחיו בהתמדה

נחמיה אפשטיין, בן 19 ואחיו של העיתונאי ידידיה אפשטיין, שוחרר ממעצרו בגרמניה לאחר חמישה חודשים ארוכים. הוא נעצר באוגוסט האחרון יחד עם חבר קרוב, כשנתגלו במזוודותיהם כ-50 קילוגרם של גת. בית המשפט קבע כי מדובר בחומר שאינו מסוכן, והשניים צפויים להיות מגורשים לישראל בקרוב.

פרטי המעצר והחקירה

המעצר התרחש במעבר גבול בין צרפת לצפון גרמניה, והשניים הועברו מיד לבית מעצר באזור. הם הוחזקו בתאים נפרדים לאורך כל התקופה. רק לאחר כחודשיים הגיעו תוצאות בדיקות המעבדה של המשטרה הגרמנית, שקבעו כי הגת אינו נחשב לסם במדינה – אך למרות זאת, השחרור התעכב.

אפשטיין שיתף מקורבים כי ציפה לשחרור מהיר. אחיו מספר כי הובטח לו שייעצר ומייד ישוחרר, אבל המעצר נגרר לסאגה של חמישה חודשים ארוכים.

צפו בשיחת הוידאו של התאומים אחרי השחרור:

ידידיה אפשטיין בשיחת וידאו עם אחיו נחמיה אחרי השחרור (צילום מתוך אינסטגרם)

האלימות בכלא והתנאים הקשים

במהלך נובמבר, דיווח אפשטיין על תקרית קשה בכלא. הוא טען כי ספג אלימות מצד סוהרים ללא סיבה נראית לעין, מה שהוביל להעברתו לטיפול רפואי.

לפי עדויות המשפחה, בילה אפשטיין רוב הזמן בבידוד, כולל תקופות ארוכות בצינוק. השחרור הגיע בדיוק יום לפני חתונת אחיו, והוא שוחרר ללא תנאים נוספים.

תגובת המשפחה והתודה

אחיו התאום, ידידיה אפשטיין, הביע הקלה עצומה. "נס עצום! אחי נחמיה שוחרר יום לפני החתונה שלי. 136 יום של סיוט. מעל 100 יום בבידוד, ועוד ימים ארוכים בצינוק. היום זה נגמר", כתב.

הוא הוסיף: "נחמיה נעצר לאחר שהובטח לו שברגע שייתפס הוא ישוחרר. הוא היה תמים. נפל בפח. מצא את עצמו בכלא זר, בלי שפה, עם אלימות, עינויים ופינוי לבית חולים. וברוך השם – שוחרר ללא שום תנאים", כתב ידידיה אפשטיין.

ידידיה הודה לקונסוליה הישראלית ולמשרד החוץ על הליווי. "אחי התאום עושה את דרכו לארץ. נחמיה, אוהבים אותך. כל עם ישראל. וכמובן תודה לקדוש ברוך הוא, ששחרר אותו כנגד כל הסיכויים". סיכם ידידיה אפשטיין.