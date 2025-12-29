יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס לאיום האיראני והזהיר כי "חצי שנה אחרי ההישג ההיסטורי של מבצע עם כלביא, איראן חוזרת למירוץ לגרעין – וזה יחייב אותנו לפעול בקרוב שוב"

יו"ר כחול לבן בני גנץ התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לאיום הגרעין האיראני, חצי שנה אחרי מבצע עם כלביא. בדבריו הזהיר כי "איראן חוזרת למירוץ לגרעין, וזה יחייב אותנו לפעול בקרוב שוב".

"ישראל מאבדת את ההישגים האסטרטגיים שהושגו במחירים ענקיים וכואבים. נתניהו נכנע לקיצוניים" אמר גנץ. "מעל שנה מאז המכה העוצמתית שהורידה את חיזבאללה לקרשים – ואין שום התקדמות לנורמליזציה עם לבנון, חיזבאללה לא מפורק מנשקו, והכסף האיראני חוזר לזרום. חמאס עורך בחירות לראשות ההנהגה המדינית שלו, טורקיה וקטאר תופסות את ההובלה בעזה בגיבוי אמריקאי, ושלב ב' לא מתוכנן ולא מנוהל".

"בסוריה, במקום הסכם ביטחוני שיאפשר לנו חופש פעולה ויגן על אחינו הדרוזים, אנחנו מקבלים אחיזה טורקית על גבולנו. הסכם עם סעודיה – כמעט וירד מהפרק" הוסיף. "והדבר המטריד ביותר: חצי שנה אחרי ההישג ההיסטורי של מבצע עם כלביא איראן היא חוזרת למירוץ: בהעשרה, בהנשקה, בפרויקט הטילים הבליסטיים. זה יחייב אותנו לפעול בקרוב שוב. אין הסכם. אין סנקציות. אין איום על המשטר. אין שום יוזמה".

"יש לנו צבא חזק, וממשלה חלשה שמתנהלת עם רגליים קשורות מול שער ריק. במקום להביא גולים היסטוריים. אנחנו עומדים משותקים באמצע המגרש ומתעסקים בחולצות של האוהדים" סיכם. "ישראל זקוקה לממשלת הסכמות רחבה וציונית שתעשה מלחמות כשצריך, אבל גם הסכמים היסטוריים כשאפשר. שלא תירתע מבן גביר, מהחרדים או ממועצת השורא. ממשלה שתשנה מציאות לדורות, ולא ממשלה ששומרת על עצמה לעוד כמה חודשים".

במענה לשאלת סרוגים על חיבור אפשרי למפלגת המילואימניקים של יועז הנדל, גנץ אמר כי הוא "פתוח לחיבורים עם כל סיעה ציונית שהאינטרס שלה יוביל להקמת ממשלה רחבה ולהפסקת מאבק האחים בתוך מדינת ישראל. הנושא הזה לא רלוונטי כרגע, הוא יידון בעתיד. אני יודע מה הדרך שישראל צריכה, ובה אני ממשיך ללכת".