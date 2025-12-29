יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר היום (שני) בישיבת הסיעה. "המנוף החזק ביותר שיש לישראל מול חמאס הוא שיקום רצועת עזה. שלושת התנאים לשלב ב' הם: 1. אסור להסכים לשיקום עזה לפני חזרתו של גיבור ישראל, רס"ל רן גואילי.
2. אסור להסכים לשום נוכחות טורקית בעזה – בשום דרך או תחפושת. 3. פירוק חמאס מנשקו. כל דבר פחות מזה הוא כניעה מבישה וגזירת גורלנו לשבעה באוקטובר נוסף.
בנוסף, אני מציע לעקוב אחרי ידיעות בנוגע לאיראן. האירנים שיגרו 3 לווינים. אתמול התפרסמה גם ידיעה שמשמרות המהפכה מנסות לצייד את הטילים הבליסטים של איראן בחומר ביולוגי וכימי".
עוד התייחס ליברמן לאחדות בעם ואמר: "אנחנו לא באנו לישראל כדי להיות רוסים, מרוקאים או כל עדה אחרת. אנחנו פה כדי להיות ישראלים עם אחד, ביחד".
