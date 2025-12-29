אביגדור ליברמן התייחס היום לשלב ב' בעסקה מול חמאס, ואמר: "זה המנוף החזק ביותר שיש לישראל מול חמאס בעזה"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אמר היום (שני) בישיבת הסיעה. "המנוף החזק ביותר שיש לישראל מול חמאס הוא שיקום רצועת עזה. שלושת התנאים לשלב ב' הם: 1. אסור להסכים לשיקום עזה לפני חזרתו של גיבור ישראל, רס"ל רן גואילי.

2. אסור להסכים לשום נוכחות טורקית בעזה – בשום דרך או תחפושת. 3. פירוק חמאס מנשקו. כל דבר פחות מזה הוא כניעה מבישה וגזירת גורלנו לשבעה באוקטובר נוסף.

בנוסף, אני מציע לעקוב אחרי ידיעות בנוגע לאיראן. האירנים שיגרו 3 לווינים. אתמול התפרסמה גם ידיעה שמשמרות המהפכה מנסות לצייד את הטילים הבליסטים של איראן בחומר ביולוגי וכימי".

עוד התייחס ליברמן לאחדות בעם ואמר: "אנחנו לא באנו לישראל כדי להיות רוסים, מרוקאים או כל עדה אחרת. אנחנו פה כדי להיות ישראלים עם אחד, ביחד".