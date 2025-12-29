גבר בן 70 נפצע באורח קשה אחרי שחלק במרפסת ברחוב הרצל בעיר קרסה: "שכב על המדרכה בסמוך לבנה כשהוא בהכרה מעורפלת, מסביבו לבנות שקרסו"

פצוע קשה בקריסת מרפסת בתל אביב: גבר בן 70 פונה לבית החולים איכילוב אחרי שנפגע ממרפסת שקרסה ברחוב הרצל.

על פי הדיווח שהתקבל ממד"א, פרמדיקים הוזעקו לזירת קריסת המרפסת אחרי שמצאו אדם שנפצע על המדרכה. הם העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבי"ח איכילוב כשהוא במצב קשה וסובל מחבלת ראש.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש מד"א שמעון פרש, סיפרו: "מדובר במרפסת שככה"נ קרסה. הגבר שכב על המדרכה בסמוך למבנה כשהוא בהכרה מעורפלת ומסביבו לבנות שקרסו, הוא סבל מחבלה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".