הרב אליהו מזוז, בוגר ישיבת ההסדר בשעלבים, הוכתר בטקס מרגש בהשתתפות הראשון לציון הרב דוד יוסף ורב העיר העיר צפת הרב שמואל אליהו לתפקיד הרב של מועצת קצרין

התרגשות בקצרין: בטקס מיוחד ומרגש הוכתר הלילה (שני) הרב אליהו מזוז לתפקיד רב המועצה, בו הוא יחליף את הרב יוסף לוי לאחר ששימש כיד ימינו לאורך השנים האחרונות. הרב מזוז הוא בוגר ישיבת שעלבים, מרבני ״איגוד רבני קהילות״, תושב קצרין מזה 28 שנים וחבר בגרעין התורני בעיר.

בטקס המרגש השתתף הראשון לציון הרב דוד יוסף שבירך על המינוי, רב העיר צפת ונשיא ״איגוד רבני קהילות״ הרב שמואל אליהו, שר הדתות מיכאל מלכיאלי, ראש העיר יהודה דואה, ויו"ר המועצה הדתית בקצרין מר גיא אדרי.

הרב שמואל אליהו, נשיא ״איגוד רבני קהילות״, בירך את תלמידו הרב מאזוז על המינוי: ״למדנו בשמחת תורה שחומר לבד לא מצליח, המטוסים הכי טובים, אמ״ן הכי טוב וחיל האוויר הכי טוב, אם אין רוח לא מנצחים. ראינו את זה. כשיש רוח – הכל הולך, הכל מצליח. הכל מתקדם. ראינו את זה בעינינו. והתפקיד שלך הרב הוא לתת רוח״.

הרב הוסיף: ״כתושב הגולן לשעבר אני יודע שכל ההתיישבות המופלאה ברמת הגולן יש הרבה אנשים עם רוח וחזון, עם ראיית העתיד, והראייה הגדולה הזאת הצליחו להפוך את הגולן שהיה כל כך שממה למקום כל כך פורח, לא רק בחומר אלא גם ברוח. ובמקום הזה ימשיך להתפתח מתוך חזון״.

הרב מזוז אמר בטקס ההכתרה: ״אני רואה את תפקידו של הרב בדור שלנו, כדמות מאחדת, דמות מלכדת, דמות של חיבור. החיבור של הרב עם בני קהילתו הוא חיבור של תורה. זכינו בקהילה נפלאה. "חן המקום על יושביו". הרוגע והשלווה של מרחבי הגולן ניכרים מאד בעיר. עירנו מתאפיינת בתושבים איכותיים, אכפתיים, עם לב רחב ואוהב. השלווה והרוגע מקרינים כאן על כולם באהבה ובכבוד ההדדי בין התושבים״.

הוא המשיך והתייחס למשמעות הרבנות הראשית: ״לפני כמאה שנה, עוד לפני קום המדינה, הקים מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל את הרבנות הראשית לישראל. ומאז ועד היום הרבנות הראשית לישראל היא הסמכות ההלכתית של עמנו השב לארצו אחרי אלפיים שנות גלות. הרבנות הראשית לישראל היא הגוף ההלכתי הממלכתי של מדינת ישראל. מרן הרב קוק הקים את הרבנות הראשית לישראל בכדי שהיא תהיה מעין הסנהדרין של ימנו, והם מה שהתורה אומרת "עיני העדה״״.

״הרבנות בקצרין יונקת את הכוח שלה מהרבנות הראשית לישראל. ועל כן, בכל דבר ודבר אנו נפעל אך ורק לפי ההנחיות של הרבנות הראשית לישראל. אני מבקש להיות רב של כל הציבורים, הן של הציבור הדתי והן של הציבור הכללי. אני זמין לכל תושב ומזמין כל אחד לפנות אלי בשמחה״, סיים.

גיא אדרי, ראש המועצה הדתית בקצרין, סיכם: ״זכינו לאירוע היסטורי בבירת הגולן, למנות רב תושב וותיק בקצרין שימשיך וירומם את העיר עוד מדרגה בקדושה, ערב מרגש עם מכובדים רבים שבאו לכבד את רב עיר הבירה של הגולן זה דבר יקר מפז. אנחנו במועצה הדתית נלווה את הרב ונשמח לתת לו את הכלים לרומם את קרנה של תורה בעיר״.