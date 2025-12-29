סגן השר אלמוג כהן התפרץ היום (שני) במהלך הדיון בבג"ץ על העתירות החוזרות נגד עריכת דוחות הביקורת של מבקר המדינה על מחדל טבח 7 באוקטובר.
השופטת דפנה ברק-ארז אמרה לו: "אדוני פורע את הסדר בבית המשפט". כהן המשיך להתפרץ והשופטת הורתה להוציאו מהאולם.
נזכיר כי בג"ץ דן היום בעתירות שמבקשות להפסיק את פעילות מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בבחינת "נושאי הליבה" של הכשלים ב-7 באוקטובר. בין הנושאים שנבדקו: תפקוד הקבינט המדיני-ביטחוני, פעולות המודיעין, הגנה על הגבול עם רצועת עזה, המאבק הכלכלי בטרור והתרחשויות ביום הטבח ובלילה שלפניו.
העתירות הוגשו על ידי הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון ביוני 2024, בטענה שהבדיקה של המבקר תפגע בעבודה של ועדת חקירה עתידית שתבחן את הכשלים.
גורמים ביטחוניים כמו הרמטכ”ל לשעבר הרצי הלוי, טוען כי מטרת הדו"חות היא להטיל עליהם את מלוא האחריות לכשלים ולהרחיק אותה מהדרג המדיני.
מוטי הקרייתי
מבקר המדינה וסגן שר בממשלת ישראל חשובים יותר מהשופטת.13:30 29.12.2025
טל
הוא כזה פושטק אלמוג כהן. הכל צעקות ויצרים. אני מתבייש שהמדינה שלי בחרה כזה טמבל כנבחר ציבור מקבל שכר.13:46 29.12.2025
מוטי הקרייתי
שמא טל תיתני כבוד ל-"פושטק" שנלחם בעוטף עזה והציל יהודים.14:31 29.12.2025
שמואל
לא יודע14:31 29.12.2025
איציק
לפרק את בגץ14:27 29.12.2025
טל
מוטי הקרייתי
מוטי הקרייתי
