סגן השר אלמוג כהן, התפרץ היום לעבר שופטת בג"ץ דפנה ברק-ארז, על העתירות נגד עריכת דוחות הביקורת של מבקר המדינה על מחדל טבח 7 באוקטובר. צפו

סגן השר אלמוג כהן התפרץ היום (שני) במהלך הדיון בבג"ץ על העתירות החוזרות נגד עריכת דוחות הביקורת של מבקר המדינה על מחדל טבח 7 באוקטובר.

השופטת דפנה ברק-ארז אמרה לו: "אדוני פורע את הסדר בבית המשפט". כהן המשיך להתפרץ והשופטת הורתה להוציאו מהאולם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . באדיבות הטלגרם של עמית סגל

נזכיר כי בג"ץ דן היום בעתירות שמבקשות להפסיק את פעילות מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בבחינת "נושאי הליבה" של הכשלים ב-7 באוקטובר. בין הנושאים שנבדקו: תפקוד הקבינט המדיני-ביטחוני, פעולות המודיעין, הגנה על הגבול עם רצועת עזה, המאבק הכלכלי בטרור והתרחשויות ביום הטבח ובלילה שלפניו.

עוד באותו נושא פרשן חדשות 12: "מאשימים אותי שאני פוגע בלוחמים" 11:09 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

העתירות הוגשו על ידי הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון ביוני 2024, בטענה שהבדיקה של המבקר תפגע בעבודה של ועדת חקירה עתידית שתבחן את הכשלים.

גורמים ביטחוניים כמו הרמטכ”ל לשעבר הרצי הלוי, טוען כי מטרת הדו"חות היא להטיל עליהם את מלוא האחריות לכשלים ולהרחיק אותה מהדרג המדיני.