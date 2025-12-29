מכת החלקות השיער: נערה בת 17 עשתה החלקת שיער – ואושפזה בשערי צדק עם אי ספיקת כליות חמורה. זהו מקרה שני בתוך כחודש של אי ספיקת כליות עקב החלקת שיער

נערה בת 17 הגיע היום (שני) למרכז הרפואי שערי צדק כשהיא סובלת מאי ספיקת כליות חמורה, לאחר שביצעה כמה ימים קודם לכן החלקת שיער. מדובר במקרה שני בתוך כחודש, כאשר אישה בת 25 אושפזה עקב אי ספיקת כליות קשה לאחר שעברה גם היא החלקת שיער.

"הנערה סבלה מהקאות, סחרחורת וכאב ראש משמעותי. בבדיקות המעבדה נמצאה אי ספיקת כליות חדה באופן משמעותי" אמרה ד"ר ג'ני גויכברג, רופאה בכירה במכון לנפרולוגיה ילדים בשערי צדק. "הנערה אושפזה במשך מספר ימים במחלקת ילדים לצורך ביצוע רפואי מקיף, ניטור וטיפול בנוזלים עם שיפור הדרגתי במצבה, שאפשר את שחרורה מן האשפוז. בהמשך תגיע הנערה להמשך מעקב אמבולטורי במכון לנפרולוגיה ילדים בשערי צדק".

אמה של הנערה, ש', סיפרה כי "ש' עברה לפני מספר ימים החלקת שיער, ומיד הרגישה עקצוצים וכאבים בקרקפת, שהובילו לצריבה של העור, ולוו גם בכאבי גב ובתחושת קור. היא התקשרה אליי בוכה ומיד הפסיקה את ההחלקה. לאחר מכן, היא סבלה מכאבי ראש קשים ומהקאות בלתי פוסקות בנוסף לדלקת בקרקפת בצידו הימני של הראש".

"לאחר בירור רפואי בקהילה, ש' קיבלה סטרואידים אבל זה לא עזר וביצענו בדיקות דם מהן עלה כי היא סובלת מאי ספיקת כליות" הוסיפה. "הגענו בדחיפות למיון ילדים בשערי צדק, שם ש' עברה מיד בדיקות מקיפות וקיבלה טיפול רפואי והוחלט להשאיר אותה באשפוז לצורך טיפול והשגחה. הצוות הרפואי סייע לנו רבות וימשיך ללוות אותנו במעקב אחר מצבה של ש' גם לאחר השחרור".

המרכז הרפואי שערי צדק, בהובלתה של מנהלת המכון לנפרולוגיה, פרופ' לינדה שביט וכן ד"ר אלון בניה, מרופאי המכון, יזם מחקר ארוך טווח שארך שלוש שנים והציג 26 מקרים של נשים בטווח הגילים 58-14 (גיל ממוצע 28), מרביתן ללא מחלות רקע, שהגיעו למלר"דים השונים בארץ עם אי ספיקת כליות חמורה. בעקבות זאת, החל בירור מעמיק ממנו עלה כי כלל הנשים עברו החלקת שיער לפני האשפוז.

המחקר, שהתפרסם בכתב העת המדעי והיוקרתי American Journal of Kidney Diseases של האיגוד האמריקני לנפרולוגיה, היווה בין היתר את התשתית להחלטת משרד הבריאות לשלול רשיונות מעשרות תמרוקים המכילים חומצה גליאוקסילית, רכיב שנמצא בחומרי ההחלקה והוביל, ככל הנראה, לכשל הכלייתי החמור.

"מוצרים להחלקות שיער מכילים חומרים כימיים שלעיתים בעלי חומצות בריכוז גבוה. החלקות שמכילות חומצה גליאוקסילית עלולות לפגוע בעור הקרקפת, להיספג ולהתפרק בדם המטופלת, מה שמוביל לשקיעה של החומר בכליה ולגרום לאי ספיקת כליות חריפה וקשה" הזהירה שביט בסיכום. "לפי הניסיון שלנו, בשנים האחרונות ידוע על יותר מ-40 מטופלות שסבלו מאי ספיקת כליות לאחר החלקת שיער, מתוכן שלוש נזקקו לדיאליזה. צריך להקפיד לא לשים חומרים להחלקת שיער ישירות על הקרקפת או על השורשים, אלא לשמור על מרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהם. בנוסף, גם מספרות וגם לקוחות צריכים להקפיד לא לחמם את החומר ולפעול רק לפי הוראות היצרן"