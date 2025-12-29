יהודה ארד חופש, זמר ויוצר מבית דתי, יצר שיר ממילות הרב קוק, עם תוספת מיוחדת שלו. הוא מספר לסרוגים כי המטרה של השיר לחזק את עם ישראל ולהזכיר, שגם כשהכל נראה יבש ואבוד – אסור להתייאש

הזמר והיוצר יהודה ארד חופש מוציא סינגל חדש בשם "השקיני נא", המבוסס על מילים ממאמרו של הרב קוק "להוסיף אומץ". השיר, שמילות הבתים לקוחות ישירות ממילות הרב קוק והפזמון נכתב והולחן על ידי ארד חופש, מביא מסר של עידוד והתמדה בתקופה מאתגרת. הקליפ המלווה את השיר מציג דמויות מגוונות מהחברה הישראלית שמתחברות יחד סביב סמל משותף.

צפו בקליפ של יהודה ארד חופש – "השקיני נא":

יהודה ארד חופש הוא זמר יוצר שכותב ומלחין כבר למעלה מ-20 שנה. הסינגל החדש "השקיני נא" לוקח השראה ממאמרו של הרב קוק, שמתאר את חפירת הבארות של החלוצים בראשית הציונות – משל לעבודה החינוכית, התרבותית וההתיישבותית שדורשת התמדה גם מול ייאוש.

השראה מחלוצי הציונות וממאמר הרב קוק

המאמר "להוסיף אומץ" נכתב בהשראת מתיישבים חלוצים שחפרו בארות כדי למצוא מים לפני כ-120 שנה, עם ייסוד המושבות הראשונות. כאשר הגיעו לשכבת המים לאחר עמל רב, השמחה הייתה עצומה, והקריאה "מצאנו-מים" הדהדה כמו בימי אבותינו.

ארד חופש מספר לסרוגים כי השיר נכתב בחג פסח בשכונת נחלאות בירושלים, אחרי עיון עם חבר במאמר: "הוא מספר על קבוצת מתיישבים שהגיעו לחפור באר במושבה רחובות ורובם התייאשו במהלך החפירה העמוקה שלא מצאו מים. רק מעטים שנשארו לחפור הגיעו אל המים והקימו את המושבה. יש בו מוסר השכל על עבודתנו הפנימית בבניין הארץ, גם אם בחוץ יש הרבה ייאוש, ועדיין לא מצאנו מים חיים".

השיר פותח בציטוט ישיר מהרב קוק: "כשבני אדם חופרים באר עמוקה, כדי למצוא מים חיים, בעמל רב עולה להם, לבוא עד לעומק המוכשר, להנביע את המים…".

מסר של חיבור ואחדות

בשיחה עם סרוגים, ארד חופש מקדיש את השיר "לעם ישראל על כל גווניו והמיוחדות של כל השבטים השונים שחיים כאן יחד". הוא מוסיף כי השיר נועד לחזק את השומעים: "באמונה שיש מים בבאר שאנחנו חופרים ושרב המחבר על המפריד בין כל גווני עם ישראל".

על החיבור האישי עם הרב קוק, וההשראה שהוא מעניק לו, הוא מספר: "הרב קוק הוא דמות שחיברה בין קודש לחול באופן מעשי בהקמת המדינה. הוא ראה בציונות החילונית שבונה את הארץ את התחלת הגאולה ושאף לחבר אותה אל התוכן היהודי של גאולת ישראל".

הקליפ: סמל של פסיפס ישראלי

הקליפ לשיר מספר על דמויות שונות במרחב הישראלי: "חילונית שמתרגלת יוגה ודתי שמתפלל שחרית, מוצאים כל אחד מהם משולש שמתחבר בסוף הקליפ למגן דוד שמונח במרכז מעגל מוזיקלי, שנפגשים בו ישראלים מכל הסוגים והצבעים".

יהודה גדל במשפחה דתית מפתח תקווה, וההשפעה מהבית ניכרת בשיריו. הוא מגדיר את סגנונו כ"רוק רוחני", והוציא עד כה שלושה אלבומים: "דור החיוך" (2004), "געגוע" (2010) ו"פעם שלישית" (2022). לאורך השנים שיתף פעולה עם אמנים כמו אברהם מוסקל מלהקת עלמא, חימם את מוש בן ארי והתארח בהופעות להקת "שבע".

הסינגל "השקיני נא" בא להזכיר, בתקופה מורכבת זו, שגם כשהכל נראה אבוד – אסור להתייאש. בסוף, נמצא מים.