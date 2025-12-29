כניסה לקבר יוסף בשכם מתאפשרת אך ורק בתיאום מראש, לרוב בליווי צבאי, בעיקר בשעות הלילה המאוחרות (מחצות עד עלות השחר). כעת ניתן יהיה להתפלל גם בשעות הבוקר. כל הפרטים

בתום עבודת מטה שהתקיימה, שר הביטחון ישראל כ"ץ, חבר הכנסת צבי סוכות וראש החטיבה להתיישבות במוסדות הלאומיים, ישי מרלינג, סיכמו כי הכניסות לקבר יוסף יתארכו משעות הלילה גם לשעות היום המוקדמות. כך פורסם היום (שני).

בכניסה הקרובה יוכלו המתפללים להישאר במתחם עד השעה 8 בבוקר, במקום עד השעה 4 לפנות בוקר כיום, ולמעשה יוכלו לקיים תפילת שחרית במתחם. בהמשך תיבחן האפשרות להאריך את השהות לשעה מאוחרת יותר.

נזכיר כי הכניסה לקבר יוסף בשכם מתאפשרת אך ורק בתיאום מראש, לרוב בליווי צבאי, בעיקר בשעות הלילה המאוחרות (מחצות עד עלות השחר), אך תמיד נתונה להחלטת הצבא והתנאים הביטחוניים בשטח, ולכן יש צורך לוודא תנאים ואישורים דרך המוקדים הרשמיים לפני כל ניסיון כניסה.