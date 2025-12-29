בית המשפט דחה את תביעת הדיבה של חברת אלקטור נגד תאגיד השידור הציבורי ויערה שפירא, בעקבות הפרסום מ-2021 על חשש לפריצה לאפליקציית החברה

אחרי יותר מ-5 שנים: בית המשפט השלום בירושלים דחה היום (שני) את תביעת חברת "אלקטור" נגד תאגיד השידור הציבורי "כאן" והכתבת יערה שפירא, זאת בגין פרסום מ-2021, על חשש לפריצה לאפליקציה של החברה ולדליפת פרטי ספר הבוחרים. בהכרעה בית המשפט חייב את החברה בתשלום הוצאות המשפט.

האפליקציה שימשה את הליכוד ואת "ימינה" במהלך מערכת הבחירות לאיסוף מידע על תומכים במפלגות. לפני כמעט 5 שנים פורסמה כתבה במהדורת החדשות של כאן 11 בה נטען כי קיים חשש כבד לפריצה למאגר החברה ולדליפת פרטי ספר הבוחרים הישראלי דרכה, הכולל כתובות מגורים של מיליוני אזרחים. חברת "אלקטור" הגישה את התביעה בטענה שהפרסום שקרי, ונבע ממניעים פוליטיים, בכדי להזיק לליכוד בבחירות.

כאמור, היום קבע השופט איתן כהן כי "הוצגו ראיות ממשיות התומכות בכך שהפריצה אכן התרחשה", וכן כי "הפרסום נעשה תוך עמידה בסטנדרטים מחמירים של עיתונות אחראית".

באשר לטענה כי הפרסום נעשה ממניעים זרים, כותב בית המשפט כי "התובעת לא הצליחה להראות שהנתבעים פעלו ממניע זר כלשהו או באופן שחרג מהסטנדרטים העיתונאיים המקובלים ואף המחמירים. טענותיה של התובעת נסמכו על סברות מחוסרות ביסוס עובדתי שלא הוכחו, כגון שנתבעת 2 (יערה שפירא) שימשה כלי שרת פוליטי".

בעקבות פסק הדין, שפירא אמרה כי היא "מבקשת להודות לבית המשפט שקיבל את כל טענותינו. "תביעות השתקה" מסוג זה נועדו להרתיע אותנו מפרסומים חשובים, תוך ניצול העובדה שהתמודדות עמן אורכת שנים ומצריכה משאבים רבים. כוונת התובעים הייתה לאלץ פשרה משפטית שתחטא לאמת, ואני גאה במחוייבות של התאגיד שתמך בניהול ההליך עד לסיומו". את התאגיד ייצגה עו"ד טל ליבליך.