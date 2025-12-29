איראן ככל הנראה נלחצת מהדיווחים בשבועות האחרונות על כך שישראל צפויה לתקוף אותה שוב, ומשגרת אזהרות: "אל תנסו אותנו"

דובר משרד החוץ של איראן ממשיך לאיים על ישראל: "כל תוקפנות או הרפתקה נוספת מצד ישראל – תענה בתגובה חזקה יותר. אנו מזהירים את ישראל, אל תתקפו ואל תנסו אותנו". דברים אלו מצטרפים לאיום שהרפובליקה האיראנית שיגרה בשבת לישראל ואמרה כי "הם יחטפו תגובה קשה".

מוקדם יותר היום (שני) דיווחנו כי מקורות צבאיים מדווחים בימים האחרונים שחיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה עובד על פיתוח ראשי נפץ לא קונבנציונליים עבור טילים בליסטיים, זאת במקביל להעברת משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן.

