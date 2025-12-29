דובר משרד החוץ של איראן ממשיך לאיים על ישראל: "כל תוקפנות או הרפתקה נוספת מצד ישראל – תענה בתגובה חזקה יותר. אנו מזהירים את ישראל, אל תתקפו ואל תנסו אותנו". דברים אלו מצטרפים לאיום שהרפובליקה האיראנית שיגרה בשבת לישראל ואמרה כי "הם יחטפו תגובה קשה".
מוקדם יותר היום (שני) דיווחנו כי מקורות צבאיים מדווחים בימים האחרונים שחיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה עובד על פיתוח ראשי נפץ לא קונבנציונליים עבור טילים בליסטיים, זאת במקביל להעברת משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן.
על פי הדיווח ב'איראן אינטרנשיונל', המקורות שביקשו להישאר בעילום שם עקב רגישות הנושא, אמרו כי פעילויות אלו הואצו בחודשים האחרונים ונמשכות על רקע מתחים אזוריים גוברים וחששותיה של טהרן מהאפשרות של עימות ישיר נוסף עם ישראל וארצות הברית.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים