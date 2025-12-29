אחרי היכרות לעיניי המצלמות בתוכנית "ווארט", הצעה מתחת לאפם של השדכנים ומתחילה מצחיקה במיוחד: אריאל ואסתר נישאו כדת משה וישראל. צפו

אחרי שהיו בין הזוגות המבטיחים של העונה, אריאל ואסתר עמדו סוף סוף מתחת לחופה ונישאו זה לזו. הרגעים המרגשים שודרו אמש (ראשון) ב"ווארט" ברשת 13, וחיממו את לב הצופים.

צפו ברגעי החופה המרגשים של אריאל ואסתר:

מלבד השקת העונה, נרשם נתון הרייטינג הגבוה ביותר בווארט עד עכשיו. הפרק הביא לרשת 13 10.3% רייטינג, מה שכנראה נובע מ"שבוע החתונות" בתוכנית. אמש (ראשון) שודרה חתונתם של אריאל ואסתר, ובהמשך השבוע בשלישי תשודר חתונתם של ישראל ומעיין.

אריאל ג'יאן ואסתר קנוחן היו בין הזוגות המבטיחים של העונה מהרגע הראשון. אחרי שלוש פגישות בלבד הם החליטו להתחתן, אריאל הציע לאסתר בהצעה רומנטית במיוחד מתחת לאף של השדרכנים. הזוג לא פספס גם הזדמנות למתוח את יקי רייסנר ושרה פכטר, כשהלכו לספר להם שהם נפרדים. אחרי שהשדכנים כבר התחילו לחזק אותם שילכו עם הלב, הם הפתיעו אותם והכריזו – התארסנו.

מזל טוב אריאל ואסתר, שתזכו להקים בית נאמן בישראל.