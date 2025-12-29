שלושת הפרקים של התוכנית ״יהיה טוב״ בהם שודר הראון עם אלי פלדשטיין, עלו לתאגיד כאן ביחד כמיליון שקלים, סכום של קצת יותר מ-300 אלף שקלים עבור פרק אחד, כך פרסם היום (שני) רן בוקר.
על פי הדיווח, פלדשטיין עצמו לא קיבל כסף תמורת הריאיון לעיתונאי עמרי אסנהיים.
נזכיר כי כתב המשפט של i24 אבישי גרינצייג תקף את הראיון של אלי פלדשטיין. גרינצייג שחשף שיחות של פלדשטיין עם אוריך ואיינהורן מוכיח כי פלדשטיין ידע שהוא עובד עבור הקטארים ושגם אוריך היה מעורב, קיבל התראה לפני תביעה מאסנהיים על כך שטען כי הוא סייע לו בהדלפת המסמך של הבילד.
