התקרית החריגה התרחשה היום כאשר המשטרה קיבלה דיווח על ניסיון גניבת רכב משטח בית החולים הלל יפה, כאשר בתוך הרכב גם נמצא תינוק. המשטרה עצרה את החשוד והחזירה את התינוק למשפחה

המשטרה קיבלה דיווח מבית החולים הלל יפה על חשוד שנמצא בתוך רכב שעל פי החשד נגנב משטח בית החולים, כאשר בתוך הרכב גם נמצא תינוק. מדובר בסיפור דרמטי במיוחד כאשר הגנב בחר להיכנס לרכב שנמצא בו תינוק, וההורים שלו לא הצליחו להוציא אותו לפני שהשתלט על הרכב.

עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום ועצרו את החשוד לחקירה בתחנת המשטרה, לאחר מכן השוטרים העבירו את התינוק למשפחתו כשהוא בריא ושלם. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבחן המשטרה את המשך מעצרו. החקירה נמשכת.

מהמרכז הרפואי הלל יפה נמסר כי "מדובר במטופל, ככל הנראה במצב פסיכוטי, שנמלט מחדר מיון ונכנס לרכב שבדיוק נכנס למיון. אנשי הבטחון חתרו למגע והגיבו באופן מידי ומקצועי, עצרו את האיש ודווחו לאנשי המשטרה. התינוק הוחזר בבטחה להוריו. המשטרה בודקת כעת את כל הפרטים".