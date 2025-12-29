ארבעה בני אדם חולצו מרכב שטח שנתקע בנחל סמוך לצומת מגידו, כשהם נאלצו לטפס לגג הרכב אחרי שהוא שקע במים ובבוץ. לא דווח על נפגעים בגוף באירוע

בעקבות מזג האוויר הסוער: ארבעה צוותי כיבוי והצלה מתחנת עפולה פעלו היום (שני) לחילוץ של ארבעה לכודים מרכב שטח ששקע בנחל סמוך לצומת מגידו. לדברי צוותי החילוץ, הלכודים נאלצו לטפס לגג הרכב אחרי שהוא שקע במים ובבוץ.

צפו בתיעוד מרגעי החילוץ:

עם הגעת הצוותים למקום בוצעה הערכת מצב, ולאחריה פעלו לוחמי האש באמצעות סולם יעודי לחילוץ הלכודים בבטחה מגג הרכב אל קרקע יציבה. עוד נאמר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים.

"בכבאות והצלה לישראל קוראים לציבור לא להיכנס לנחלים ולחצות אפיקי מים זורמים" נמסר בעקבות האירוע. "מדובר על סכנת חיים ממשית".

מוקדם יותר היום דווח כי עץ קרס על רכב שנסע ברחוב העצמאות בהרצליה, כשחובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום ביצעו לנהג הרכב בדיקות רפואיות. חובש בכיר במד"א ניר קיסר סיפר כי "הגענו למקום וראינו את הרכב במרכז הכביש ואת העץ על הרכב. נהג הרכב התהלך בסמוך וסיפר לנו שבמהלך נסיעה העץ קרס על הרכב. האירוע נגמר בנס ונהג הרכב לא נפצע ולא נזקק לטיפול ופינוי".