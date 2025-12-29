בישיבת סיעה חגיגית של עוצמה יהודית בעיר הצפונית הודיע בן גביר על הפיכת קרית שמונה לאזור זכאי לנשק "זה יאפשר למי שנשאר כאן להגן על עצמו, במקביל לכוחות המשטרה"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר בפתח ישיבת הסיעה המיוחדת בקריית שמונה: "אני שמח לבשר על הפיכת העיר קריית שמונה לעיר זכאית לנשק"

"אנחנו אוהבים את העיר הזאת, אנחנו אוהבים את האנשים כאן. אני יושב בישיבות ממשלה ומקבל נתונים ממש טובים על מה שקורה בצפון שבאים יותר ויותר. זה נעצר כאן בקריית שמונה, זה נעצר במקום החשוב הזה ואנחנו לא מוותרים על המקום החשוב הזה. הישיבת סיעה שלנו כאן היא קודם כל באמת כדי לחבק ולחזק ולאהוב את כל התושבים של העיר."

"זו עיר מקסימה, זה אנשים טובים, לגרום לכולם לחזור הביתה, אני באמת מאמין שעשינו המון המון דברים טובים והייתה לי גם הזכות להיות גם בקבינט, גם בקבינט המצומצם שהחליט על לא מעט פעולות לאזור הצפון, דברים שהרבה שנים חלמנו לעשות, עשינו, עדיין לא שבנו אל השקט, יש עוד משימות. צריך לעשות עוד הרבה דברים, אבל אני חושב שהדבר הראשון באמת זה לחבק את התושבים כאן, לחזק אותם. אני היום באתי עם בשורות חשובות מאוד לעיר, אנחנו הולכים להפוך אותה לעיר זכאית כולה לנשק!"

"זו בשורה חשובה למקום שיאפשר לאנשים כאן להגן על עצמם, השר וסרלאוף בא ועשה פעולות של 280 מיליון שקלים. המשרד שלו העביר לעיר הזאת סדר גודל של 280 מיליון שקלים בכל מיני פעולות ומיזמים ופריחה וצמיחה. אני יודע כמה לכולכם חשוב כאן המקום הזה."

"אני חושב שהעיר הזאת חייבת, לא רק לחדש ימיה כקדם אלא לגדול עוד יותר, לפרוח ולצמוח. בשביל זה אנחנו כאן להעביר את המסר ולעשות הכל".

לאחר מכן נפגשו השר בן גביר וחברי סיעת עוצמה יהודית עם ראש העיר אביחי שטרן. שם בישר השר בן גביר על הפיכת העיר קריית שמונה לעיר זכאית לנשק.

דבריו של השר בן גביר בפתח הישיבה עם ראש העיר: "אני רוצה לבשר לכם עוד דבר ראש העיר, לאחר עבודת מטה במשרד, החלטנו להפוך את כל קריית שמונה למעט אזור התעשייה, אבל את כל העיר לאזור זכאי לנשק. זה יאפשר למי שנשאר כאן להגן על עצמו, כמובן במקביל לכוח גדול של משטרה שאתה רואה שאנחנו יודעים שהושקע כאן וליחידות מיוחדות."

"לי זה מאוד מאוד חשוב, עבדנו על זה מאוד קשה, זו עבודת מטה מאוד גדולה. בסופו של דבר אני יכול להגיד לך את הבשורה הזאת יחד עם בשורות של השר וסרלאוף יבשר וכבר מבקש כי הוא כל הזמן, הוא לא צריך לעשות ישיבה מיוחדת כי הוא כל הזמן מזרים כסף. אני חייל שלך לנושא החלטת ממשלה ייעודית לקריית שמונה, אני רוצה שזה יקרה וכולנו רוצים שהדבר הזה יקרה. אנחנו בעניין הזה יש לך 6 אצבעות שלנו על מלא".