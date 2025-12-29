יועז הנדל הזהיר היום (שני) על נסיעת נתניהו לארה"ב וטען: "אני מתריע שיש לנתניהו כוונה היום להסכים לנסיגה מהקו הצהוב ולפתיחת מעבר רפיח כדי להתקדם לשלב השני בעסקה. נסיגה ופתיחת המעברים משמעותה שיקום החמאס, אובדן שטח שולט ואובדן ההרתעה".
עוד הוא כתב: "לא משנה איזה כובע על ניצחון מוחלט תוציא הממשלה, כך הם מאבדים את מה שאנחנו השגנו בלחימה ארוכה והקרבה אדירה. אסור להתקדם לשלב השני. לא החזרנו את רן גווילי – זו חובה שלנו, והחמאס משתקם ברצועה".
שירי מנתניה
הנדל, כרגיל צודק וענייני. מצביעה לך!12:37 29.12.2025
רוית
'סרוגים' מריצי הנוכלים מכים שוב . יועז הנדל מתן כהנא בתחפושת שהכניסו את חמאס לממשלתם12:36 29.12.2025
שירי מנתניה
רוית
