על רקע נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו לפגוש את נשיא ארה"ב טראמפ – יועז הנדל מתריע: זו הכוונה של נתניהו

יועז הנדל הזהיר היום (שני) על נסיעת נתניהו לארה"ב וטען: "‏אני מתריע שיש לנתניהו כוונה היום להסכים לנסיגה מהקו הצהוב ולפתיחת מעבר רפיח כדי להתקדם לשלב השני בעסקה. ‏נסיגה ופתיחת המעברים משמעותה שיקום החמאס, אובדן שטח שולט ואובדן ההרתעה".

‏עוד הוא כתב: "לא משנה איזה כובע על ניצחון מוחלט תוציא הממשלה, כך הם מאבדים את מה שאנחנו השגנו בלחימה ארוכה והקרבה אדירה. אסור להתקדם לשלב השני. לא החזרנו את רן גווילי – זו חובה שלנו, והחמאס משתקם ברצועה".