אחרי שהובסו בידי הפועל תל אביב 114:60 הפועל חולון הודיעו היום (שני) על פיטורי המאמן דני פרנקו: "נדרש שינוי כדי לאפשר לקבוצה לצאת מהתקופה המאתגרת ולהמשיך קדימה"

הודעת המועדון: "ההחלטה התקבלה בהסכמה הדדית לאחר שיחות בין המאמן והנהלת המועדון, בהבנה כי בשלב זה נדרש שינוי כדי לאפשר לקבוצה לצאת מהתקופה המאתגרת ולהמשיך קדימה. אנו מאחלים לדני הצלחה בהמשך דרכו המקצועית. נכון לעכשיו מי שיחליף את פרנקו על הקווים וישמש כמאמנה הזמני של הקבוצה הוא יואב שמיר, כשבמקביל בוחנים במועדון חלופות לעמדת המאמן".

דני פרנקו מסר: "הפועל חולון היא מקום מיוחד בליבי, ורציתי להצליח כאן יותר מכל דבר אחר. תודה לשחקנים שנתנו הכל, ומאחל לקבוצה ולקהל המדהים שלה הצלחה גדולה בהמשך העונה".

לפני יומיים הפועל תל אביב התעללה בהפועל חולון עם 60:114. כבר מהרגע הראשון הייתה רק קבוצה אחת על המגרש. הרבע הראשון נגמר 10:32 אדום. לא פחות משבעה שחקנים במוליכת היורוליג הגיעו למספר נקודות דו ספרתי. האדומים נותרו מושלמים עם מאזן 0:10 בפסגת הטבלה. זה היה הרבע הראשון החד צדדי בתולדות הכדורסל הישראלי, ודווקא בביתם של הסגולים. פרנקו במה שהתברר היום כמשחקו האחרון, הורחק. דני פרנקו לקח העונה את החולונים למקום הרביעי עם שבעה ניצחונות וארבעה הפסדים. הוא הגיע לקבוצה בסוף העונה שעברה הישר מהפועל תל אביב, הקבוצה שהביאה לפיטוריו בסופו של דבר.