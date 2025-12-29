ברוך דיין האמת. בגיל 80 הלך לעולמו הרב מנחם בן יעקב שלימד במכון מאיר ובישיבת עטרת ירושלים.
מנהל ערוץ מאיר ספד לו, זאביק הראל: "העמיד תלמידים הרבה, בעל סברא ישרה, הסבר פשוט, מידות טובות. תלמידים רבים מצאו לראשונה את דרכם לגמרא בשיעוריו. העולם נחסר".
הרב בן יעקב נולד בירושלים, למד בישיבת 'הישוב החדש' בתל אביב ובפוניבז'. לאחר נישואיו עבר לירושלים ולמד במכון "הארי פישל" לרבנות ולדיינות.
בשנת תשל"ה החל ללמד בכלל מרץ במבשרת ציון ומשנת תשמ"א במכון מאיר את לימודי התלמוד. משנת תש"ס לימד גם בישיבת "עטרת ירושלים". חתנו הוא הרב יאיר רמר – רב הישוב חרשה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים