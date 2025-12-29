ברקע ההפגנות של החרדים נגד חוק הגיוס, בדיון בוועדת חוץ וביטחון הציג ח"כ טור-פז נתונים על נטל המילואים הצפוי ב-2026. על פי הנתונים: "יעדי הגיוס הנוכחיים לא נותנים מענה למציאות בשטח"

חבר הכנסת משה (קינלי) טור-פז הציג בוועדת החוץ והביטחון נתונים מפורטים המצביעים על מחסור קריטי בכוח אדם בצה"ל. על פי הניתוח שערך, כדי לעמוד במשימות הביטחון השוטף ללא שחיקה קיצונית של המערך הלוחם, על הצבא להקים לפחות שש חטיבות סדירות חדשות, דרישה שלדבריו אינה מקבלת מענה במתווה חוק הגיוס הנידון בימים אלו בכנסת.

במהלך הדיון בגיבוש החוק, הביע ח"כ טור-פז התנגדות לקביעת יעדי גיוס ממשלתיים למגזר החרדי וקרא לקביעת מכסות פטור מצומצמות בלבד. "המספרים כיום נמוכים מדי ולא מתכנסים לצורך הצה"לי", הבהיר טור-פז. "הצורך עומד על לכל הפחות שש חטיבות לוחמות נוספות, כ-50% יותר מהקיים כיום, וזאת לצורך שמירה על השגרה בלבד, ללא תמרון או פעולות התקפיות נוספות".

טור-פז התייחס בדבריו להסתמכות הגוברת על מערך המילואים והציג נתון גלוי לפיו בשנת 2026 ידרשו חיילי המילואים לשרת לפחות 60 יום בשנה. "משמעות הדבר היא שבכל רגע נתון כשישית מחיילי המילואים ישרתו, ובין שש לתשע חטיבות מילואים יחזיקו את הגזרות בכל זמן נתון", ציין. הוא הוסיף ומתח ביקורת על היעדר הקמת כוחות סדירים חדשים, כשהוא מגדיר את חטיבת 'חשמונאים' כ"פלוגה מוגדלת" בלבד שאינה נותנת מענה הולם למחסור.

לדברי חבר הכנסת, המציאות הביטחונית דורשת שינוי תפיסתי עמוק במבנה הכוח של צה"ל. בעוד שבעבר אנשי המילואים הוקדשו לרענון ואימונים והסדיר תפס את השגרה, כעת נוצר צורך בהשלמת סד"כ מיידית. טור-פז סיכם ודרש כי "חוק גיוס החרדים חייב להיות ממוקד בהשלמת הסד"כ החסר שעומד על שש חטיבות לוחמות לפחות, מעבר לשאר הכוחות הנוספים שהצבא נדרש להם". נזכיר כי הנתונים הללו מוצגים ברקע מחאתם המתמשכת של החרדים נגד חוק הגיוס.