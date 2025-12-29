שינויים בערוץ 12: אחרי פרישת חיים לוינסון הערוץ עושה שינויים, גם בתוכנית של אופירה אסייג. מי שיצטרף לתוכניות אקטואליה הוא לא אחר מכדורגלן העבר אלי אוחנה

אחרי עזיבתו של חיים לוינסון את תוכנית האקטואליה בקשת 12 לצד אופירה אסייג, קשת 12 עושה שינויים. על פי פרסום ראשון של ערן סוויסה ב-ForReal, כדורגלן העבר אלי אוחנה צפוי להצטרף לערוץ ולהשתלב בתוכניות האקטואליה. בין היתר יצטרף לתוכנית של אופירה אסייג, שצפויה לעבור שינוי בפורמט.

הרקע לשינויים

כזכור, לוינסון עזב את התוכנית לצד אופירה אסייג, כמו גם את תפקידו בעיתון "הארץ", לאחר שנחשף כי קיבל סכומי כסף גדולים מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בפרשת קטארגייט.

בימים אלו קשת 12 עורכת שינויים, וכדורגלן העבר אלי אוחנה מצטרף לערוץ, וצפוי להשתלב בתוכניות האקטואליה. כמו כן הערוץ יציג בקרוב פורמט חדש לתוכנית של אופירה אסייג בשישי, במסגרתו אוחנה יהיה אחד המשתתפים.

בשנה האחרונה ראינו את אוחנה בתוכנית הריאליטי "המטבח המנצח VIP" לצד אשתו, כמו גם בתוכנית "הישראלים" בערוץ i24NEWS. הוא סיים את תקופתו בערוץ אחרי כשנה וחצי רק אמש (ראשון), ונפרד במהלך השידור.