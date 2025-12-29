מעקב סרוגים. בית המשפט המחוזי בלוד הקפיא את פיטוריו של עו"ד יצחק נטוביץ מדירקטוריון חברת הבנייה משהב, שכן נעשתה ללא הליכים מסודרים. הרקע: עתירה שהגיש נטוביץ נגד היו"ר אבי סולימן על פרסום פרוטוקלים של ישיבות הדירקטוריון

מעקב סרוגים. שוב לא רגוע במשהב – חברת הבנייה של הפועל המזרחי. בית המשפט המחוזי בלוד ביטל בפועל את פיטורי עו"ד יצחק נטוביץ מדירקטוריון משהב". השופטים קיבלו את טענותיו של נטוביץ וקבעו כי "פיטוריו מהדריקטוריון בוצעו בהליכים לא תקינים ובניגוד לחוק ולתקנון משהב".

עו"ד נטוביץ, המכהן כ"דירקטור בחברת משהב במשך תקופה ארוכה", טען כי "פוטר מתפקידו שלא כדין ובניגוד להוראות חוק החברות". הפיטורים התרחשו בתיזמון מעורר תהייה מספר ימים לאחר שזכה בבית המשפט המחוזי בפסק דין לטובתו".

הרקע: המאבק על השקיפות

הסערה במשהב החלה עוד קודם לכן, כאשר בית המשפט הורה לחברת משהב לפרסם פרוטוקולים בכתב מכל ישיבות הוועדות והדיריקטוריון ולהעביר אותם לדירקטורים". על פי הטענות, מדובר בהליך בסיסי שלא בוצע בשנים האחרונות במשהב, בניגוד לחוק".

זמן קצר לאחר קבלת פסק הדין, החל מהלך הפיטורים, כאשר נטוביץ פוטר יחד עם עוד שלושה דירקטורים. סילמן הסביר את הפיטורים בריענון: "על פי תקנון הפועל המזרחי יש להחליף לפחות שליש מחברי דירקטוריון, כל חמש שנים. וזה לא נעשה".

אי אפשר 'לדלג' על תקנון החברה

שופט בית המשפט המחוזי עוז ניר נאוי, כתב בפסק הדין: "לאחר עיון בכתבי הטענות ומבלי לקבוע מסמרות סבורני כי יש טעם בטענות המבקש בכל הקשור לתקינות פיטוריו מדירקטוריון משהב, וזאת הואיל ולא התקיימו הליכים כלשהם בעניין זה במשהב (למען הסר ספק, הדברים נאמרים, מבלי לקבוע דבר בכל הקשור לטענות ההדדיות הקשורות בהתנהלות ועוד).

בכל הכבוד, אף אם בחוקת הפועל המזרחי הוגדרו סמכויות למנות או להמליץ על מינוי דירקטור או על קציבת כהונתם, הרי משמונה דירקטור לחברה, אין בהוראות החוקה כדי לאפשר "דילוג" על הוראות הדין בכלל ותקנון החברה בפרט.

השופט שלח את הצדדים למצות את ההליכים בתוך החברה: "מוצע כי ימוצו תחילה הוראות הדין והתקנון בכל הקשור להפסקת כהונת של המבקש במשהב. בשלב זה, התביעה תמחק תוך שמירה על כל הטענות.ככל שלאחר ההליכים במשהב יהיו למי מהצדדים טענות כלשהן, הרי שפתוחה בפניהם הדרך לפנות בכל הליך לפי שיקול דעתם".