השרה עידית סילמן התייחסה לקביעת הרכב השופטים שידון בבג"ץ גלי צה"ל, ולהחלטת הנשיא יצחק עמית להוציא צו על תנאי, ואמרה: "זה דבר טוב שקורה"

בהמשך להחלטת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית להוציא צו ביניים להחלטת הממשלה על סגירת גל"צ, השרה עידית סילמן מתייחסת לכך היום (שני) ברדיו גלי ישראל.

בדבריה היא אמרה: "זה היה ברור שזה יקרה, יש כאן שופט פוליטי על מלא. אנחנו לקראת משבר חוקתי והרגע הזה מגיע, אנחנו רגע לפני להציב קו אדום לבג"ץ". עוד היא הוסיפה: "מה שקורה פה זה טוב עבורנו, הציבור רואה את זה ומיום ליום מאבד את שאריות האמון בהם, אזרחי ישראל מסתכלים על זה בחלחלה".

כשהיא נשאלה האם לדעתה גל"צ ייסגר בסוף, היא השיבה: "השופט עמית פוליטי על מלא ואנחנו מבינים מה יקרה".