בהמשך להחלטת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית להוציא צו ביניים להחלטת הממשלה על סגירת גל"צ, השרה עידית סילמן מתייחסת לכך היום (שני) ברדיו גלי ישראל.
בדבריה היא אמרה: "זה היה ברור שזה יקרה, יש כאן שופט פוליטי על מלא. אנחנו לקראת משבר חוקתי והרגע הזה מגיע, אנחנו רגע לפני להציב קו אדום לבג"ץ". עוד היא הוסיפה: "מה שקורה פה זה טוב עבורנו, הציבור רואה את זה ומיום ליום מאבד את שאריות האמון בהם, אזרחי ישראל מסתכלים על זה בחלחלה".
כשהיא נשאלה האם לדעתה גל"צ ייסגר בסוף, היא השיבה: "השופט עמית פוליטי על מלא ואנחנו מבינים מה יקרה".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
עראק. נכון טובות לכל המדינה
לא רק לימין איך לא נעלמה מהציבור?10:04 29.12.2025
אביבה אברהם
סילמן, תהפכו אותה על הראש ותנענעו, חצי איי קיו לא יתקתק. היא לא שווה תגובה10:02 29.12.2025
