תוך 48 שעות ישראל הפכה למעצמה צבאית הן בחלקו הצפוני של האזור והן בחלקו הדרומי – זאת לאחר ההסכם עם קפריסין ויוון וכן ההכרה בסומלילנד

בתוך פרק זמן של 48 שעות הפכה ישראל למעצמה צבאית הן בחלקו הצפוני של האזור והן בחלקו הדרומי. אך אין הכוונה ללבנון או לסוריה, ולא לעזה.

הכוונה היא לשליטה הצפונית, עם ההסכם שנחתם אתמול בין קפריסין יוון וישראל לבניית יכולת צבאית משותפת שתגן הן על המרחבים הימיים, והן על המרחבים היבשתיים: נתיבי הסחר ונתיבי התעבורה בחלקו הצפוני של המרחב שלנו. וגם לשליטה בדרום, עם ההכרה בסומלילנד כבת בריתנו לצורך שרטוט מחדש של גבולות המזרח התיכון ואפריקה – כולל ניהול כל המעברים הימיים במרחב הזה.

עוד באותו נושא בעולם חוקרים: האם ישראל כבר בונה בסיס צבאי בסומלילנד? 20:20 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

בחודשים האחרונים, ותחת איפול, ניהל ראש המוסד דדי ברנע מגעים אישיים עם נשיאה של סומלילנד, עבד א-רחמן עבדאללה, כדי ליצור מרחב צבאי באזור הזה שיבטל את האיום החות'י על נתיבי השייט וגם יאפשר פעילות התקפית ואיכותית יותר בתימן.

במקביל התקיימו פגישות (חלקם סודיות) בין מנהיגי קפריסין ויוון לבין מנהיגי ישראל כדי ליצור ברית הן צפונית והן דרומית. כתוצאה, ישראל הפכה בתוך פרק זמן של פחות משתי יממות לבעלת שליטה – הן בחלק הצפוני והן בחלק הדרומי.