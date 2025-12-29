דו"ח יוזמות אברהם מצביע על עלייה חדה באלימות בחברה הערבית בשנת 2025, בעוד המשטרה מדגישה את הקשיים בזירות הפשיעה ומצביעה על חוסר שיתוף פעולה מצד המגזר

על פי הדו"ח של עמותת יוזמות אברהם שפורסם אמש (ראשון), שנת 2025 הייתה השנה הקטלנית ביותר אי פעם בחברה הערבית בישראל.

על פי הנתונים, 252 אזרחיות ואזרחים ערבים קיפחו את חייהם ב-218 מקרי אלימות ופשיעה, עלייה נוספת לעומת שנת 2024, שבה נרצחו 230 בני אדם.

על פי הודעת עמותת אברהם: "במקום השקעת משאבים וניהול אסטרטגי, הכולל מאמץ משולב ומתואם של כלל משרדי הממשלה, אנו מקבלים קיצוצים בתקציבים ובתכניות, חוסר תיאום והידברות עם החברה הערבית, פיענוח נמוך ביותר של פשעים ותיעדוף משימות לקוי של המשטרה. מדובר באזלת יד והפקרה של חיי אדם. "אסור להשלים עם מציאות שבה דם נשפך כעניין שבשגרה. חיי ערבים אינם הפקר".

https://www.srugim.co.il/?p=1269426

הבוקר הגיבה סנ"צ מירית בן מיור, ראש מדור תקשורת בדוברת המשטרה, בריאיון לגל"צ על הנתונים ואמרה: "אני לא מאשימה את יוזמות אברהם, אבל לפני שהם מתראיינים בכל מקום, מוטב שיתעסקו בעומק הבעיה – יש גבול לכמה אפשר לבוא בטענות למשטרת ישראל".

"אנחנו מגיעים לזירות נקיות, הזירות מריחות מאקונומיקה, במקום להאשים את השוטרים, שיעודדו את המשפחות לפני שהאירועים קורים, שידרבנו לשתף, שידרבנו לדווח".