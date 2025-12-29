למרות שחקירת הפצ"רית הסתיימה כבר, ללא שהיועמ"שית נחקרה גם היא – המפכ"ל דני לוי בהחלטה חריגה: ""המפכ"ל חש שהאחריות עליו בשל מורכבות הפרשה"

כבר לפני למעלה מעשרה ימים סיימו החוקרים את פרשת ההדלפה משדה תימן, אך המפכ"ל רב-ניצב דני לוי מעכב את פרסום המלצות המשטרה בחקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, כך פורסם אמש (ראשון) בחדשות 13.

בשבוע שעבר נדחה דיון בעניין, שהיה אמור להתקיים בראשות המפכ"ל שקיבל את דו"ח החקירה. על פי הדיווח, מקורביו של המפכ"ל מסרו: "המפכ"ל חש שהאחריות עליו בשל מורכבות הפרשה". הם הוסיפו: "הוא אמור לקיים ישיבה בעניין, ולאחר מכן יחליט אם יש צורך בפעולות נוספות או אפשר לפרסם אותה".