כבר לפני למעלה מעשרה ימים סיימו החוקרים את פרשת ההדלפה משדה תימן, אך המפכ"ל רב-ניצב דני לוי מעכב את פרסום המלצות המשטרה בחקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, כך פורסם אמש (ראשון) בחדשות 13.
בשבוע שעבר נדחה דיון בעניין, שהיה אמור להתקיים בראשות המפכ"ל שקיבל את דו"ח החקירה. על פי הדיווח, מקורביו של המפכ"ל מסרו: "המפכ"ל חש שהאחריות עליו בשל מורכבות הפרשה". הם הוסיפו: "הוא אמור לקיים ישיבה בעניין, ולאחר מכן יחליט אם יש צורך בפעולות נוספות או אפשר לפרסם אותה".
המפכ"ל חלק מהקנוניה ובן גביר אשם בכך שנותן יד לקנוניה זו09:46 29.12.2025
