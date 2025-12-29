נתוני רשות האוכלוסין וההגירה לשנת 2025 חושפים אלו שמות שומרים על ההובלה, מי מטפס בצמרת, ואלו בחירות חדשות מתחילות להופיע במרשם האוכלוסין

מחפשים שם לילד או לילדה? מתלבטים בין מסורת לטרנד, בין שם קלאסי לחדשני? נתוני רשות האוכלוסין וההגירה לשנת 2025 מספקים הצצה מסקרנת לטעם הישראלי ומגלים: חלק מהשמות שומרים על מקומם בצמרת, אחרים מטפסים בשקט, ויש גם הפתעות.

גם בשנת 2025, אביגיל ממשיכה להיות הבחירה הפופולרית ביותר לבנות, הן במגזר הכללי והן במגזר היהודי.

בנות מגזר כללי:

אביגיל – 1172

מרים – 1010

ליבי – 856

תמר – 826

ליה – 770

שרה – 753

יעל – 734

אלה – 719

אילה – 697

נועה – 672

בנות מגזר יהודי:

אביגיל – 1,160

ליבי – 830

תמר – 817

יעל – 726

אלה – 674

נועה – 656

שרה – 645

ליה – 634

אילה – 597

אדל – 532

הבנים: מוחמד ראשון במגזר הכללי, אריאל מוביל ביהודי

בקרב הבנים במגזר הכללי, מוחמד ממשיך להוביל בפער ניכר, עם מספר רישומים גבוה במיוחד. אחריו מופיעים שמות על־זמניים כמו יוסף, אדם, דוד ו־אריאל.

בנים מגזר כללי:

מוחמד – 1,743

יוסף – 1,274

אדם – 1,176

אריאל – 1,061

דוד – 1,036

לביא – 994

רפאל – 875

עומר – 867

איתן – 744

מיכאל – 735

בנים מגזר יהודי:

אריאל – 1,032

לביא – 973

דוד – 970

רפאל – 819

אורי – 721

מיכאל – 692

איתן- 674

אליה – 665

יהודה – 653

ארי – 651

אם אתם רגע לפני בחירת שם, הנתונים האלה לא רק משקפים את הטעם הלאומי – אלא גם נותנים השראה, ושיהיה במזל טוב.