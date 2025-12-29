מחפשים שם לילד או לילדה? מתלבטים בין מסורת לטרנד, בין שם קלאסי לחדשני? נתוני רשות האוכלוסין וההגירה לשנת 2025 מספקים הצצה מסקרנת לטעם הישראלי ומגלים: חלק מהשמות שומרים על מקומם בצמרת, אחרים מטפסים בשקט, ויש גם הפתעות.
גם בשנת 2025, אביגיל ממשיכה להיות הבחירה הפופולרית ביותר לבנות, הן במגזר הכללי והן במגזר היהודי.
בנות מגזר כללי:
אביגיל – 1172
מרים – 1010
ליבי – 856
תמר – 826
ליה – 770
שרה – 753
יעל – 734
אלה – 719
אילה – 697
נועה – 672
בנות מגזר יהודי:
אביגיל – 1,160
ליבי – 830
תמר – 817
יעל – 726
אלה – 674
נועה – 656
שרה – 645
ליה – 634
אילה – 597
אדל – 532
הבנים: מוחמד ראשון במגזר הכללי, אריאל מוביל ביהודי
בקרב הבנים במגזר הכללי, מוחמד ממשיך להוביל בפער ניכר, עם מספר רישומים גבוה במיוחד. אחריו מופיעים שמות על־זמניים כמו יוסף, אדם, דוד ו־אריאל.
בנים מגזר כללי:
מוחמד – 1,743
יוסף – 1,274
אדם – 1,176
אריאל – 1,061
דוד – 1,036
לביא – 994
רפאל – 875
עומר – 867
איתן – 744
מיכאל – 735
בנים מגזר יהודי:
אריאל – 1,032
לביא – 973
דוד – 970
רפאל – 819
אורי – 721
מיכאל – 692
איתן- 674
אליה – 665
יהודה – 653
ארי – 651
אם אתם רגע לפני בחירת שם, הנתונים האלה לא רק משקפים את הטעם הלאומי – אלא גם נותנים השראה, ושיהיה במזל טוב.
