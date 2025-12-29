פיצוץ התרחש אמש באולפן חדשות 12, לאחר שעמית סגל דיבר על הרכב השופטים שידונו בבג"ץ גלי צה"ל. בן כספית תקף: "נמאס מהבכיינות"

לאחר שהקבע אמש הרכב השופטים שידונו בסגירת גל"צ, עמית סגל ובן כספית מגיעים לפיצוץ באולפן חדשות 12.

תחילה אמר סגל: "עוד יום מלא הפתעות במערכת המשפט. קודם כל ברכות לאנשי גל"צ, שיכולים להיות רגועים לגמרי, התחנה שלהם לא תיסגר. וזה בגלל שאנחנו רואים את ההרכב. עכשיו אני רוצה לספר קצת משהו: נטען שההרכב הוא הרכב עם שני אקטיביסטים ואחד, לקרוא לו שמרן למחצה זו אולי תהיה הגדרה מדויקת, כך שהרוב בנושא הזה די ברור.

אבל אז דוברות הרשות השופטת אמרה 'לא, מה פתאום, זה היומן, זה המחשב, זה בכלל לא קשור לנשיא עמית. כל מה שהוא ביקש זה רק שיהיה שם שופט אחד ותיק'. אז אני רוצה להסביר את העניין כדי להראות שחצי אמת לפעמים זה גרוע משקר, ואיך עושים משחקים פוליטיים.

הנשיא עמית קיבל החלטה מאוד מוזרה, שהרבה אנשים בימין אמרו 'הנה, וואלה, סוף סוף בא לקראתנו'. הוא דחה את ההחלטה לינואר ולא הוציא צו ביניים. אגב, זה מאוד הדאיג ובצדק את אנשי גלי צה"ל.

אבל כשאתה אומר שאתה דוחה את הדיון לינואר, והולכים ליומן, היומן אוטומטי הולך לסוף. בשורה התחתונה: יש חמישה הרכבים. בכולם יש רוב אקטיביסטי חוץ מאחד. אז אם את קובעת שאחד השופטים יהיה ותיק, צמצמת את האפשרויות ובכל מקרה יהיה הרכב עם רוב אקטיביסטי נגד הפסילה.

וזה משתלב היטב עם פסק הדין שפורסם היום, שבו סולברג ומינץ אומרים שמינוי דני זינו יכול להיות ראש שב"כ, והנשיא עמית במיעוט אומר שצריך להחזיר לוועדה. בג"ץ ימשיך להיות בבעיה כל עוד אנשים יחשבו, ובצדק, שעושים עליהם מניפולציות כדי למנות שופטים מסוימים".

בן כספית הגיב לו: "לא רק שאני לא מסכים, אני מצטער שאני אהיה קצת בוטה, אם כי בקול נמוך, זה פשוט נמאס. מופעי הבכיינות, הדחיינות וה'גוועלד' האלה נמאסו! אני מזכיר לעמית: מתישהו, אנחנו נהיה אחרי נתניהו. ואין לנו בג"ץ אחר, ואין לנו מערכת אחרת. תפסיקו את זה כבר!

אני לא חושב שבג"ץ התאבד כדי לשמור על גלי צה"ל, ואני לא חושב שמישהו עשה פה מניפולציה. אני כן חושב, ואפילו יודע, שכמערכת, כשהוא החליט 11:0 בפרשת נתניהו, זו הייתה החלטה בדיעבד נוראית כי היא גררה אותנו לכל מה שקורה עכשיו.

לפני שבועות ספורים בג"ץ החליט החלטה שלטעמי הייתה בעייתית אפילו יותר, כשהוא אישר לשר בישראל להתערב בחקירה פלילית… חברה, תפסיקו! הבכיינות הזאת לא מוסיפה לאף אחד. אני מכיר למשל את השופט אלרון, שהוא הכי שמרן, בבת עינה של המערכת ה'ביביסטית', ובסוף כשהביאו לו הארכת מעצר של נהג, הוא השאיר אותו במעצר. שופטים הם שופטים! לא צריך לסמן את כולם."

עמית סגל השיב לו באותה מטבע: "אני מציע בלי בכיינות, זה תקף לשני הצדדים." בן כספית: "יש בעיה! למה אין בעיה? יש בעיה כי אתה תמיד חוזר לאותה נקודה. לאותה התחשבנות, לווטאבאוטיזם. די! פשוט די! אין לנו בג"ץ אחר, עמית!"

סגל המשיך: "בן, אני מאוד מצטער שהעובדות לא אכפת להן מהרגשות שלך. העובדות הן שבמבחן התוצאה, לכל בר דעת ברור מה תהיה התוצאה לפי ההרכב. וכדי לסתור את הטענה הלכת להחלטה פלילית על הארכת מעצר מלפני שנה וחצי? תראה לאן אתה הולך. אני אגיד את זה כך: יש יום שאחרי נתניהו, ויש יום שאחרי יצחק עמית, ויש אפילו יום שאחרי גלי בהרב מיארה. אי אפשר להשחית את המוסדות בתוך פוליטיקה פעם אחר פעם לצרכים פוליטיים!"

בן כספית תקף: "בשורה התחתונה, כשהחלטה היא לטובתכם אז היא מצוינת, וכשהיא לא – היא פסולה". לסיום ענה לו סגל: "אל תדבר אלי ככה, אני לא מאלה שכשנתניהו עושה תקלות אני לא מבקר אותו. אני בעד ועדת החקירה הזאת, אז אל תדבר אלי ככה".