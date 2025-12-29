סקר מנדטים חדש שפורסם בכאן 11, מציג תמונה בעייתית עבור גוש נתניהו בכלל ומפלגת הליכוד בפרט. בנט אף הוא בצלילה, וגוש מתנגדי נתניהו – מתחזק

לו הבחירות היו נערכות כעת, הגוש המתנגד לנתניהו היה משיג 59 מנדטים, רק 2 פחות מהדרושים לו בכדי להקים ממשלה, כך על פי הסקר שפורסם הלילה (ראשון) בכאן 11.

על פי הסקר, מפלגת הליכוד ירדה בסקר הנוכחי ל-25 מנדטים, שני מנדטים פחות מהסקר הקודם ובדומה למפלגת בראשות בנט שירדה ל-20 מנדטים בסקר הנוכחי בהשוואה ל-22 בסקר הקודם. לעומתן, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט התחזקה ועלתה ל-9 מנדטים בהשוואה ל-7 בסקר הקודם. מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל, עוברת לראשונה את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.

עוד באותו נושא נעמה לזימי: "נתניהו הוא לא ישראלי" 13:09 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

מבחינת מפת הגושים, גוש נתניהו עומד בסקר הנוכחי על 51 מנדטים במקום 52 בסקר הקודם, לעומת 59 מנדטים לגוש מתנגדיו של ראש הממשלה, כש-10 המנדטים הנותרים שייכים למפלגות הערביות.

חלוקת המנדטים המלאה (בסוגריים הסקר הקודם)

הליכוד 25 (27), מפלגה בראשות נפתלי בנט 20 (22), ש"ס בראשות אריה דרעי 10 (9), מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט 9 (7), מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן 9 (10), יש עתיד בראשות יאיר לפיד 8 (10), עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 9 (9).

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 9 (9), יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף 7 (7), חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי 5 (5), רע"מ בראשות מנסור עבאס 5 (5), המילואימניקים בראשות יועז הנדל 4 (0).

מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה: כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.6% מהקולות (2.8%), הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 2.2% מהקולות (2.1%) ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 2.2% מהקולות (2.2%).