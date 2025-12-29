לו הבחירות היו נערכות כעת, הגוש המתנגד לנתניהו היה משיג 59 מנדטים, רק 2 פחות מהדרושים לו בכדי להקים ממשלה, כך על פי הסקר שפורסם הלילה (ראשון) בכאן 11.
על פי הסקר, מפלגת הליכוד ירדה בסקר הנוכחי ל-25 מנדטים, שני מנדטים פחות מהסקר הקודם ובדומה למפלגת בראשות בנט שירדה ל-20 מנדטים בסקר הנוכחי בהשוואה ל-22 בסקר הקודם. לעומתן, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט התחזקה ועלתה ל-9 מנדטים בהשוואה ל-7 בסקר הקודם. מפלגת "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל, עוברת לראשונה את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.
מבחינת מפת הגושים, גוש נתניהו עומד בסקר הנוכחי על 51 מנדטים במקום 52 בסקר הקודם, לעומת 59 מנדטים לגוש מתנגדיו של ראש הממשלה, כש-10 המנדטים הנותרים שייכים למפלגות הערביות.
חלוקת המנדטים המלאה (בסוגריים הסקר הקודם)
הליכוד 25 (27), מפלגה בראשות נפתלי בנט 20 (22), ש"ס בראשות אריה דרעי 10 (9), מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט 9 (7), מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן 9 (10), יש עתיד בראשות יאיר לפיד 8 (10), עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר 9 (9).
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן 9 (9), יהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף 7 (7), חד"ש-תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי 5 (5), רע"מ בראשות מנסור עבאס 5 (5), המילואימניקים בראשות יועז הנדל 4 (0).
מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה: כחול לבן בראשות בני גנץ עם 1.6% מהקולות (2.8%), הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עם 2.2% מהקולות (2.1%) ובל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 2.2% מהקולות (2.2%).
מה דעתך בנושא?
11 תגובות
1 דיונים
אולי די
על פי אותו סקר קמלה האריס היא הנשיאה אחרי סיבוב שני צמוד08:16 29.12.2025
ברור שדי
בתגובה ל: אולי די
חיים בסרט, ביבי ימשיך בגדול!! ראו סקרים ב 14 ו 15 יותר אמין08:24 29.12.2025
זוהר משעולי
ההנחה שמפלגת המילואחמניקים היא חלק מהאופוזיציה אינה נכונה. היא לא התחייבה לאף גוש והיא פתוחה להצעות08:23 29.12.2025
מוטי הקרייתי
הסקר הזה נועד לצקת תקווה בלב השמאלנים העלובים.08:27 29.12.2025
שלו
הנדסת תודעה על מלא כמו לפני כל בחירות בסוף הם ממלאים פיהם מים והולכים לקפלן08:27 29.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
סקר סופר סופר מזויף ומבוים----------חובה לעצור את יוצריו עד תום...
סקר סופר סופר מזויף ומבוים----------חובה לעצור את יוצריו עד תום ההליכים=======חוץ מכמה משתמשי אל אס די אין לבנט מצביעיםהמשך 08:22 29.12.2025
אזרח מפוכח שעבר מהשמאל לימין
לא למד כלום השמאל התבוסתן. הפעם המכה תהיה מאוד כואבת עם כמות המנדטים שהימין יביא. 7.10 לימדו אותו על מי צריך לסמוך.08:22 29.12.2025
שירז
ביבי ינצח בבחירות !!!! אין כמו ביבי כראש ממשלה !!!! בהצלחה ביבי !!!!!08:26 29.12.2025
לי-רון פולני
הונאות ופנטזיות של ציבור חולני08:23 29.12.2025
מוישיק
מי מצביע לחרפה האפסית המכונה בן גביר?08:31 29.12.2025
רוית
'סרוגים' שוב מריצים את הנוכל וגוש עבאס08:28 29.12.2025
