מסמך מודיעיני פנימי של חמאס, שנכתב שבועות לפני 7 באוקטובר, חושף כיצד הנהגת הארגון זיהתה את מדיניות “ניהול הסכסוך” הישראלית והפכה אותה לבסיס לתכנון הטבח

מסמך מודיעיני פנימי של חמאס, בן 11 עמודים, שנחשף במהלך המלחמה, מעניק הצצה נדירה לאופן שבו הנהגת הארגון קראה את ישראל וניצלה זאת.

על פי הפרסום בחדשות 12, המסמך שהוכן בידי אנשי מודיעין של חמאס והועבר ליחיא סינוואר ומוחמד דף פחות מחודש לפני מתקפת 7 באוקטובר, מציג ניתוח מפוכח של מדיניות ישראל ברצועת עזה.

במסמך נכתב כי: "המדיניות הכללית של האויב לא השתנתה, והיא מתמקדת במאמץ להחלשת חמאס אך מבלי להביא להפלת שלטונו. ראש הממשלה נתניהו מעולם לא הניף את הסיסמה או את היעד של הפלת חמאס משום שהוא מבין את המחיר הכבד הזה ולכן ההתמקדות היא ניהול הסכסוך ושמירה על ההרתעה".

ההערכה הזו הפכה לבסיס תפיסתי לתכנון המתקפה. בעוד שבישראל האמינו כי חמאס מורתע ומעדיף יציבות והקלות כלכליות, בעזה זיהו הנהגה ישראלית שנמנעת מהכרעה. חמאס פירש את מדיניות “ניהול הסכסוך” כהזדמנות אסטרטגית והכין מהלך שנועד לשבור את כללי המשחק.

המסמך ממחיש כי העיוורון הישראלי לא נבע מהיעדר מידע, אלא מהיצמדות לקונספציה: ההנחה שחמאס פועל מתוך שיקולי רווח והפסד דומים לאלו של ישראל. בזמן שישראל ניהלה מציאות מדומיינת של הרתעה, חמאס נערך למלחמה.