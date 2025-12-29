לראשונה מאז הגירוש: בסיס חטיבת מנשה חוזר לצפון השומרון, בסיס פלוגתי החל להיבנות בשא-נור. יוסי דגן: "המהלך יחזיר את הביטחון"

היסטוריה בצפון השומרון: בסיס חטיבת מנשה חוזר מעין שמר למקומו הקודם. בסיס פלוגתי החל להיבנות בשא-נור, בהובלת שר האוצר, שר הביטחון וראש מועצת שומרון. שביקרו באתר העבודות בשא-נור. כך הודיעה היום (ראשון) מועצה אזורית שומרון. כפי שפורסם בשבוע שעבר בסרוגים.

סמוטריץ בירך: "מדכאים את הטרור ומחזירים את הביטחון למדינת ישראל" יוסי דגן אמר: "המהלך יוריד את הנטל הביטחוני מצה"ל ויחזיר את הביטחון". חטיבת מנשה, נעקרה ממחנה דותן בצפון השומרון יחד עם ארבעת הישובים שנעקרו בגירוש והועברה מחוץ לשטח צפון השומרון, לקיבוץ עיו שמר. היום מתפרסם כי חוזרת לצפון השומרון ותיבנה שם מחדש. במקביל, יחידה צה"לית עברה השבוע ליישוב שא-נור שבצפון השומרון, כהיערכות להעברת בסיס צבאי במקביל לעליית המשפחות למקום.

המהלך להחזרת בסיס חטיבת מנשה לצפון השומרון והקמת הבסיס בשא-נור מתקיים בהובלת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳, שר הביטחון ישראל כץ וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן. השר סמוטריץ' ויוסי דגן קיימו סיור משותף בישוב שא-נור שבצפוו השומרון, ביקרו באתר העבודות להקמת הבסיס והדגישו את החשיבות של החזרת החטיבה והקמת הפלוגה, וההיערכות להחזרת ההתיישבות בשא-נור.

סמוטריץ': "התפחתה כאן בירת הטרור"

סמוטריץ׳ אמר: "כחלק מתהליך החזרה של ההתיישבות ושל העם היהודי כאן לצפון השומרון, אנחנו תמיד יודעים שצבא והתיישבות הולכים ביחד. לכן קודם כל תקצבנו את העברת מפקדת החטיבה המרחבית של מנשה שהייתה כאן עד הגירוש, ונעקרה לעין שמר. אנחנו מחזירים אותה עכשיו לכאן, יחד עם עוד שתי מפקדות גדוד, תקצבנו את זה ב800 מיליון שקל ל3 שנים הקרובות".

הוא הוסיף ובישר על הקמת הבסיס: "כרגע כשלב ראשון, כדי לאפשר את חזרת המשפחות לפה ממש בתקופה הקרובה, הצבא שם כאן פלוגה שתאבטח את המשפחות שיעלו לכאן מיד עם אישור התב״ע, והכביש העוקף של סילאת שאישרנו ותיקצבנו יוצא כבר לדרך, והמועצה האזורית שומרון תבצע אותו. זו התרגשות אדירה לראות את החיבור הזה של צבא והתיישבות".

השר סמוטריץ' סיכם: "מה שאנחנו רואים כאן עכשיו – חזרה של הצבא, של מפקדת החטיבה, הגדודים והפלוגות חוזרים לכאן יחד עם ההתיישבות, זה לא הביטחון של השומרון. פה הביטחון של עפולה, של חריש, של חדרה, פה הביטחון של מדינת ישראל. כשצה"ל יצא מכאן לפני קצת יותר מ20 שנה התפתחה כאן בירת הטרור של יהודה ושומרון".

"כשאנחנו מכניסים לכאן בע"ה את ההתיישבות ואת הצבא בכל הכוח ובגדול – חומש, שא-נור, גנים וכדים, מפקדת חטיבת מנשה ומפקדות הגדודים, ככה מדכאים טרור ומחזירים את הביטחון למדינת ישראל״, הוסיף השר, וראש המועצה השיב: ״כשהיה כאן ריק הגיעו אנשים אחרים. לא סתם רוב פיגועי הטרור, כולל בני ברק, אלעד ותל אביב. יצאו מכאן כי לא היה כאן צבא. בצלאל – תודה על המהלך האדיר הזה".

יוסי דגן: "התבססה כאן "עזה מינוס"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "החזרה לשא-נור מסמלת את זה שמדינת ישראל וצה"ל חוזרים ומתפרסים במרחב של צפון השומרון. בעקבות עקירת היישובים הנפשעת נוצר כאן טירוף, התבססה כאן ׳עזה מינוס', רוב גלי הטרור במדינת ישראל יצאו מכאן, והדבר הזה נפסק".

ראש מועצת שומרון הודה לשר סמוטריץ': "העבודה המאומצת, השיטתית והמבורכת שלך, להחזיר את ההתישבות לצפון השומרון, והעבודה השיטתית והמקצועית עם שר הביטחון להחזיר לכאן את הבסיסים, היא לא אצבע בסכר – אלא אתחול מחודש של המערכת.

לכל המרחב הזה, יחד עם חומש ובהמשך גנים וכדים -, נחזיר את ההתיישבות והצבא. הגירוש הוביל לגל טרור אדיר בכל מדינת ישראל, והחזרת ההתיישבות והבסיסים שאתה מוביל יחזירו את הביטחון למדינת ישראל ויורידו את הנטל הביטחוני מעל צה"ל".

"תודה על השותפות בעניין הזה עם שר הביטחון, תודה לאלוף פיקוד המרכז, לרמטכ״ל, לצה״ל ולכל מערכת הביטחון שמבינים את החשיבות של זה. אנחנו כאן כדי לתקן את הגירוש בפן ההתיישבותי, ולתקן את המשמעויות הצבאיות של הגירוש. קודם כל החזרת הבסיסים לכאן, כי איפה שיש התיישבות – יש ביטחון, איפה שצה״ל נמצא ופועל לצד ההתישבות – אפשר לתקן גם את הביטחון".