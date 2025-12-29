עדויות חדשות מצביעות על כך שאזהרות ממוקדות שהועברו ממצרים בשבועות שלפני המתקפה לא תורגמו לפעולה, זאת על רקע הקונספציה בישראל כי ההסדרה בעזה תבלום הסלמה

למעלה משנתיים לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב־7 באוקטובר, מתברר כי האסון לא נבע רק מכשל מודיעיני, אלא מאי־קליטת אזהרות שהגיעו בזמן אמת.

על פי דיווח בישראל היום, לפי שורת מקורות מדיניים וביטחוניים, מצרים ניסתה להתריע בפני ישראל שבועות לפני המתקפה על הסלמה מתקרבת בעזה, אך המסרים לא תורגמו לפעולה.

גורמים מצריים בכירים העבירו לישראל מסרים לפיהם המצב ברצועה ובגדה המערבית “נפיץ ועלול להתפוצץ”. מקורות במשרד החוץ אישרו כי לפני 7 באוקטובר הגיעו התרעות ממצרים שתיארו את הזירה הפלסטינית כרגישה מאוד, וכי מסרים מסוג זה מועברים לדרגים הבכירים, כולל ללשכת ראש הממשלה.

לצד הערוצים הדיפלומטיים, התקבלה גם התרעה ממוקדת דרך המועצה לביטחון לאומי. לפי מקורות מדיניים, גורם מצרי בכיר הזהיר מפני “משהו גדול” שמתקרב. גורמים המעורים בנושא טוענים כי מידע כזה אינו יכול להישאר בדרגי הביניים בלבד.

אירוע חריג נוסף התרחש ב־26 בספטמבר 2023, כאשר מטוס המקושר למודיעין המצרי נחת לזמן קצר באזור מבודד בנתב"ג והמריא חזרה לקהיר. באותו הזמן נעדר ראש המל"ל מטקס חגיגי שהיה אמור להשתתף בו. גורמים המכירים את דפוסי הפעולה מעריכים כי התקיימה פגישה דחופה שבה העבירו המצרים התרעה לגבי המצב ברצועה, אך במל"ל סירבו להתייחס.

בפומבי דיברו אז ירושלים וקהיר על “שיתוף פעולה אזורי”, אך מאחורי הקלעים, כך עולה מהעדויות, ניסו המצרים להתריע מפני הידרדרות, בזמן שבישראל האמינו שהמצב בשליטה וש"ההסדרה בדרך".

תגובת המל"ל שהובאה בכתבתו של ביני אשכנזי בישראל היום: "אין ברשות המל"ל מידע על התרעה כללית ממצרים שהועברה למשרד החוץ בנוגע למצב בעזה, ובניגוד לנטען, לא עברה אף התרעה קונקרטית למל"ל בעניין מתקפת 7 באוקטובר והיתכנות למלחמה.כמו כן, לא ידוע לנו על מטוס מצרי שהגיע לישראל בתאריך המדובר, והדבר לא קשור ללו"ז של ראש המל"ל".