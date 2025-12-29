מקורות צבאיים מדווחים בימים האחרונים כי חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה עובד על פיתוח ראשי נפץ לא קונבנציונליים עבור טילים בליסטיים, זאת במקביל להעברת משגרי טילים לאזורים המזרחיים של איראן.

על פי הדיווח ב'איראן אינטרנשיונל', המקורות שביקשו להישאר בעילום שם עקב רגישות הנושא, אמרו כי פעילויות אלו הואצו בחודשים האחרונים ונמשכות על רקע מתחים אזוריים גוברים וחששותיה של טהרן מהאפשרות של עימות ישיר נוסף עם ישראל וארצות הברית.

אותם גורמים ששוחחו עם 'איראן אינטרנשיונל' אומרים שתוכניות אלה מבוצעות במידה רבה תחת פיקוח כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה וכוללות אופטימיזציה של טילים בליסטיים לנשיאת חומרים כימיים וביולוגיים, וכן שדרוג מערכות הפיקוד והבקרה הנלוות.

על פי אחד המקורות, במשמרות המהפכה צופים תרחישים של סכסוך בקנה מידה גדול, ולקראת כך בונים יכולות אשר לדעת מקבלי ההחלטות ברפובליקה האסלאמית ישמשו כ"גורם הרתעה משלים" לצד תוכנית הטילים הקונבנציונליים של איראן.

"ההנהגה האיראנית רואה בהתקפות ישראליות ואמריקאיות פוטנציאליות איום על עצם קיומה ומתכוונת, במקרה של סכסוך, להעלות משמעותית את העלות עבור הצד שכנגד", מסביר אחד הגורמים.