דני אבדיה לא מפסיק להדהים את ה-NBA. הכוכב הישראלי הוביל את קבוצתו לניצחון על הקבוצה המעוטרת בתולדות ה-NBA בוסטון סלטיקס.

דני אבדיה לא מפסיק להדהים את ה-NBA. הלילה (בין ראשון לשני) הכוכב הישראלי הוביל את קבוצתו לניצחון על הקבוצה המעוטרת בתולדות ה-NBA בוסטון סלטיקס.

הישראלי של פורטלנד סיים עם נגיעה מטריפל דאבל. 24 נקודות (8 מ-16 מהשדה, 3 מ-10 משלוש, 5 מ-10 מהעונשין), 7 ריבאונדים, 10 אסיסטים, והוביל את קבוצתו למאזן 9:13 במקום העשירי במערב.

עוד באותו נושא הרשת גועשת על המשחק של אבדיה: "לעולם לא אסלח להם על זה" 07:40 | שמחה רז 12 1 ❤️

הכוכב שוב עורר סערה כשלצד גולשים רבים שהעריפו עליו שבחים והכריזו: "בדרך לאולסטאר", שוב גולשים תקפו אותו על הזריקות שלו.

גולש כתב, ששינו את הססטיסקה בשבילו ונתנו לו חטיפה שהיא לא שלו. בעוד גולש אחר כתב בתגובה לאוהד שלא האמין להפסד: "דני אבדיה שמור על עצמך". אוהד נוסף כתב: "אני לא מבין למה אוהבים אותו, הוא הכי לא אתי בליגה, והוסיף: "אני שונא אותו". אוהד אחר החמיא: "אין הרבה שחקני NBA טובים ממנו".

בשבוע שעבר הכוכב דני אבדיה קלע 18 נקודות, והוסיף תשעה אסיסיטים ושמונה ריבואנדים. הטרייל בלייזרס הציגו משחק הרואי מול אחת הקבוצות הטובות ב-NBA אך הפסידו 110:102. בזכות הניצחון על הסלטיקס כאמור פורטלנד תקעו יתד במקום העשירי עם 13 ניצחונות מול עשרה הפסד. הישראלי יגיע לאולסטאר?