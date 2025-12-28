ברשות המים מסכמים את סוף השבוע הגשום עם עלייה של 3 ס"מ במפלס הכנרת. בימים הקרובים צפויה עלייה נוספת כתוצאה מזרימות בנחלי הצפון

על פי נתוני רשות המים והשירות המטאורולוגי בין התאריכים 26-27 בדצמבר התרחש אירוע גשם בפריסה ארצית. כמויות הגשם שנמדדו לא היו חריגות ולא נרשמה השפעה משמעותית על מרבית הנחלים.

בצפון הארץ נמדדה כמות הגשם הגבוהה ביותר בתחנת מג׳דל שמס עם 61 מ"מ. למרות זאת לא נרשמה עלייה משמעותית בזרימות בנחלים, מאחר שסף הגשם הנדרש ליצירת זרימה באזור זה עומד על כ 200 מילימטרים ולא הושג.

באזור אגן הכנרת נמדדו כ 30 מילימטרים של גשם. מפלס הכנרת עלה בשלושה סנטימטרים והגיע לרום של מינוס 213.405 מטרים. העלייה נבעה בעיקר מגשם ישיר על פני האגם, מאחר והזרימות בנחלי האגן עדיין חלשות.

בדרום הארץ נמדדו מעל 40 מילימטרים בתחנות תל ערד ובאזור באר שבע, מה שהוביל לגאויות משמעותיות בשני אגני ניקוז שונים. בנחל צאלים, המתנקז לים המלח, נמדדה ספיקה של 66 מטרים מעוקבים לשנייה אשר הובילה לחסימת כביש הערבה. במקביל בנחל באר שבע, המתנקז לים התיכון, נמדדה ספיקה של 236 מטרים מעוקבים לשנייה.

בנוסף נמדדו מעל 40 מילימטרים גם בתחנות גשם בנחל שקמה באזור דורות, וכתוצאה מכך נמדדה ספיקה גבוהה של כ 130 מטרים מעוקבים לשנייה, אירוע בעל תקופת חזרה של כ 25 שנה.

בשאר אזורי הארץ לא נרשמו גאויות חריגות או אירועים הידרולוגיים משמעותיים.