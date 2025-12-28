הזוג שהביא לחיינו את "בנהאל" יוצרים סדרה קומית פרועה חדשה בשם "אואזיס במדבר", שבכל פרק תביא זוג אחר לצימר שקט. הסדרה תארח שמות גדולים כמו מאיה ורטהיימר, שחף רז ועוד

גיה באר גורביץ' ויוגב יפת, זוג בחיים, מככבים בסדרת רשת קומית חדשה של כאן. את גיה באר גורביץ' אתם כמובן מכירים מ"ארץ נהדרת", אבל גם את הזוג אתם מכירים כבר כחבילה. שניהם יצרו יחד את סדרת הרשת המצליחה "בנהאל" לפני 9 שנים, שגרפה מיליוני צפיות. עכשיו הם עושים זאת שוב – בסדרת רשת חדשה שתעלה בפלטפורמות הדיגיטליות של כאן.

בסדרה "אואזיס במדבר", באר גורביץ' ויפת מגלמים בכל פרק זוג אחר שמגיע לצימר מבודד. הבידוד הזה דוחף כל פעם את הזוג למשבר או קרבה, ולהרבה מצבים מצחיקים ולא צפויים. זוהי סדרה קצרה בת חמישה פרקים שתעלה השבוע, ב-31 בדצמבר בפלטפורמות הדיגיטליות של כאן.

צפו בהצצה לסדרה "אואזיס במדבר":

עלילת הסדרה: בידוד שמעורר צחוק

"אואזיס במדבר" היא סדרת רשת קומית שמתרחשת בצימר במדבר. בכל פרק מתארח בצימר זוג חדש, שחווה משבר או פריחה ביחסים. הם מגיעים למדבר בשביל להתקרב, להירגע ולהתחבר – אבל הבידוד, השקט והקרבה האינטימית דוחפים אותם בדיוק לנקודות הכי רגישות, מצחיקות ולא צפויות בזוגיות שלהם.

כל פרק מציג סיפור חדש, דמויות חדשות, וזוגיות ייחודית בשלבים שונים במערכת היחסים. בין הדמויות: גדעון ודליה, פנסיונרים שבאים לחגוג 40 שנות נישואין במדבר; ירון שעומד להציע נישואין לרקפת; ואיתי ושליו, החברים הכי טובים, שותפים בהרכב אלקטרוני.

מאחורי הקלעים: יוצרים שמשחקים תפקידים

גיה באר גורביץ’ ויוגב יפת, זוג בחיים, מגלמים בכל פרק זוג אחר שמגיע להתארח בצימר במדבר. עם דמויות מתחלפות, מצחיקות, ומפתיעות. זו ממש לא הפעם הראשונה שהם יוצרים ביחד סדרת רשת. מלבד הסדרה "בנהאל" שכבשה את הרשת עם מיליוני צפיות והביאה את הנערים הדתיים האבודים ללב הקומדיה, השניים יוצרים יחד לערוץ היוטיוב שלהם מערכונים קומיים רבים.

הסדרה "אואזיס במדבר" כוללת שחקנים אורחים כמו מאיה ורטהיימר, אבי דנגור, שחף רז ("האח הגדול"), גילת אנקורי, דיג’יי דרוויש ורבים נוספים.

פרטים טכניים ושידור

הסדרה בת חמישה פרקים, משך כל פרק כ-8 דקות. מי שביים את הסדרה הוא השחקן והבימאי יוגב יפת, שגם יצר אותה יחד עם אשתו גיה באר גורביץ'.

"אואזיס במדבר" תעלה לפלטפורמות הדיגיטליות של כאן החל מיום רביעי הקרוב, ה-31 בדצמבר.